El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este miércoles 27 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. La Luna estará en Piscis, el signo del amor universal. Esto significa que la mayoría tendrán compasión hacia todos los seres a tu alrededor.

Aries

Estarás profundamente conectado con tu ser interior, por lo que no te importará mucho el aspecto material. Sentirás un gran deseo de alejarte de la rutina diaria, en cuanto tengas la oportunidad hazlo, no te limites.

Tauro

Te relacionarás con personas de diferentes ámbitos y orígenes, algo que no imaginabas porque no creías ser tan tolerante con el intercambio de ideales y de personalidades. Solo mantente alerta, tampoco permitas cosas que no son correctas.

Géminis

Hay muchas probabilidades de que surjan más responsabilidades con las que tengas que cumplir. Para que no enloquezcas, define qué es lo que realmente quieres para tu vida y si hay algo que hasta ahora no te gusta.

Cáncer

Habrá mucha gente a tu alrededor dispuesta a ayudarte y darte las lecciones que necesites. No dudes en pedirles un consejo, es una buena manera de expandir tu percepción del mundo. Sentirás ganas de incrementar tu conocimiento en todos los sentidos.

Leo

No dejes pasar las oportunidades laborales que se te presenten solo por el miedo al fracaso. Déjate guiar por tu intuición para que sepas cuál es la opción correcta. En cuanto al dinero, podrías recibir una suma inesperada.

Virgo

Estarás dispuesto a dejar de lado tus intereses personales para obtener beneficios en equipo. Es uno de los actos de amor y solidaridad más grandes que puedes hacer. Busca asesoramiento profesional si lo necesitas.

Libra

Los astros te dicen que todos los sentimientos que dejas pasar se convierten en enfermedades. No reprimas nada porque tu cuerpo te cobrará factura. Mantente atento a las señales o síntomas que presentes.

Escorpio

Es preciso que le dediques un poco más de tiempo a tu pareja y tu familia en general. Sal con ellos a pasear y demuéstrales cuánto los quieres, esa batería emocional es esencial para tu bienestar diario, te ayuda a sentirte completo.

Sagitario

Es tiempo de que te reconcilies con los familiares con los que tuviste problemas. Haz una reunión y dejen atrás los malentendidos del pasado. Por otro lado, te nacerán las ganas de hacer renovaciones en tu hogar.

Capricornio

Mantén tus oídos y tu mente abiertos a cualquier aprendizaje, no te niegues ni te cierres a escuchar cosas diferentes a las que estás acostumbrado. Estar dispuesto a enriquecerte te brindará una visión más clara de tus propios ideales.

Acuario

Se impone que te concentres en tu situación económica, tienes todo para aumentar tus ingresos, solo es cuestión de que pongas esas ideas en práctica. Si solicitas un aumento salarial en tu empresa es muy probable que te lo den.

Piscis

Te sentirás listo para iniciar una nueva etapa en tu vida, por fin encontrarás esa conexión con tu interior que tanto necesitabas. Confía en tu sexto sentido siempre, allí habitan las respuestas de todo lo que quieres para ti.