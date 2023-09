escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 11 al 15 de septiembre a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Tienes que cuidar un poco más tu salud, si lo que quieres es tener energía todos los días. Haz tus comidas como son y duerme las ocho horas reglamentarias. Si haces ejercicio, calienta los músculos y articulaciones antes.

Tauro

Si estás estresado o tienes dificultades para concentrarte, algo que podría ayudarte es hacer manualidades. De esa forma, te relajarás más que nunca y sentirás un equilibrio inigualable gracias a que tu interior se renovará.

Géminis

Esta semana pasarás varios momentos a solas con tus mascotas, eso te revitalizará el alma y te hará estar más feliz todos los días. Te nacerá la idea de introducirte a un régimen alimenticio para mejorar tus defensas.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

No pierdas la oportunidad de expresar lo que sientes y de describirles a tus seres queridos las inquietudes que sientes. No te preocupes por lo que vayan a pensar, ten por seguro que no te juzgarán, al contrario, te brindarán apoyo.

Leo

La recomendación del Cosmos para los próximos días es que te atrevas a salir de tu zona de confort en cuanto a la alimentación. No hay nada de malo en que pruebes comidas nuevas, siempre y cuando vayan en el camino de lo saludable.

Virgo

Sueles poner a los demás en primer plano, antes que a ti. Tú también eres importante, es necesario que lo comprendas y que lo apliques en el día a día. Para que estés saludable física y emocionalmente, debes prestarles atención a las señales que te envía tu cuerpo.

Libra

Eres uno de los signos más callados y a los que más trabajo les cuesta expresar sus emociones. Te resulta difícil incluso conectar tú mismo con tus sentimientos más profundos, pero es necesario que hagas algo al respecto porque todo lo que reprimes se convierte en enfermedades.

Escorpio

En los próximos días disfrutarás de una salida y escapada de la rutina con tus amigos. Eso te ayudará a sanar tu alma y mesurar el carácter fuerte que tienes. Por otro lado, es preciso que te abstengas de explotar con quien no se lo merece.

Sagitario

No te gusta para nada estar en medio de una rutina porque te aburres y crees que ya caíste en la monotonía. A veces no es así, pero son tus miedos los que te hacen pensarlo. Solo tú tienes el poder de cambiar ese pensamiento.

Capricornio

Los astros te dicen que es hora de que te des un poco de tiempo a ti mismo, que salgas a caminar para distraer la mente o que hagas otras cosas que te gusten. Es la fórmula perfecta para sentirte vivo y feliz.

Los horóscopos de Niño Prodigio para la semana Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Es tiempo de que dejes a un lado la comida chatarra y optes por alimentos más nutritivos. Recuerda que comer sano también es una señal de amor propio. Cuídate de los excesos, en todos los sentidos. Si crees que necesitas ayuda psicológica, recurre a un profesional.

Piscis

El principal consejo que debes aplicar esta semana es mantenerte cerca de quienes ya te demostraron que te aprecian y te apoyan en todo. Aléjate de quienes son todo lo contrario, dado que es gente que solo te quita energía.