El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 20 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 20 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Recibirás mucho apoyo de tus seres queridos para que logres tus sueños, tanto que hasta te sorprenderás. No habrá nadie que te detenga en el camino, tienes bien claro lo que deseas y hasta dónde llegarás.

Números de suerte: 21, 46, 39.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si tienes decisiones importantes que tomar, siéntete con la confianza de que puedes decidirte por las más riesgosas. Este jueves la energía planetaria está sobre tu signo, así que cualquier cosa que hagas saldrá bien.

Números de suerte: 26, 40, 22.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Si no tienes pareja, alguien llegará a tu vida muy pronto y será la persona correcta. Sentirás que te ama y te comprende como nadie. En consecuencia, quienes no te valoraron se arrepentirán por haberte dejado ir.

Números de suerte: 10, 8, 50.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para esta jornada es que aprendas a callar y escuchar. No siempre debes dar tu opinión, a veces la gente no quiere escucharla. Además, sueles ser cruel, así que mide tus palabras para no lastimar a nadie.

Números de suerte: 10, 1, 22.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que no permitas que todo lo que viviste en el pasado sea un límite para progresar, y esto aplica en todos los ámbitos de tu vida. Atrévete a viajar, a invertir y a trabajar en lo que nunca pensaste.

Números de suerte: 39, 14, 5.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás más responsabilidades de las que acostumbras, por lo que te faltará tiempo para cumplir con todas. Solo trata de organizarte para que no quedes mal. Recibirás una sorpresa al finalizar el día, te encantará.

Números de suerte: 8, 28, 16.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los planetas tienen un spoiler para ti: lograrás todos tus propósitos antes de lo que crees, siempre y cuando te esfuerces al máximo. En caso de que algo no funcione, pon en marcha el plan de emergencia que guardas.

Números de suerte: 11, 15, 32.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Déjate llevar por el destino, a medida que permitas que los planetas se hagan cargo de tu vida, te sentirás más relajado. No te compliques la existencia con cosas que no valen la pena, trata de que todo sea más simple.

Números de suerte: 4, 26, 29.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Todo lo referente a la comunicación está bien proyectado para ti. Convencerás a cualquiera por medio de la palabra e impresionarás a todos con tu dicción perfecta. No te pongas límites que solo existen en tu cabeza.

Números de suerte: 44, 18, 9.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Permite que los demás expresen sus puntos de vista, recuerda que cada persona es un ser individual y tiene derecho a pensar diferente. No trates de imponer tus creencias porque la gente podría ir alejándose de ti poco a poco.

Números de suerte: 48, 6, 21.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Por fin te liberarás de algo que te hacía mucha sombra y que no te dejaba ser feliz. Es hora de que tengas la paz que tanto anhelas y que puedas hacer todo lo que te gusta. Recibirás muchas lecciones en el aspecto personal.

Números de suerte: 2, 11, 45.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Reflexiona dos veces antes de actuar porque podrías cometer algunas locuras que te saldrán muy caras. Establece prioridades y analiza si realmente vale la pena hacer eso. Además, no dejes de cumplir con tus compromisos por lanzarte a la aventura.

Números de suerte: 6, 13, 37.

