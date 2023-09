escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 7 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti, sobre todo si no tienes pareja. Encontrarás a una persona con la que seas afín en casi todo. En esta ocasión sí es preciso que busques a tu alrededor, ahí está.

Números de suerte: 50, 3, 12.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Cambiará un poco la idea que tienes acerca de los valores, te centrarás más en la realidad. También tomarás medidas que te ayudarán a mejorar tu situación económica. Tendrás un evento social inesperado.

Números de suerte: 50, 6, 11.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Tu objetivo número uno este jueves será divertirte a toda costa, sin importar lo que otras personas piensen. Harás reír a los que estén a tu alrededor y, sobre todo, tú estallarás en risas. Ve a todas las fiestas que te inviten.

Números de suerte: 1, 45, 8.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Habrá ciertas tensiones en tu círculo familiar, varios miembros tratarán de competir para demostrar que son mejores. En cuestiones del amor, si estás soltero tendrás muchas aventuras pasajeras, trata de no ilusionarte.

Números de suerte: 1, 19, 29.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación de los planetas para esta jornada es que hagas todos los cambios que tienes en mente y que hasta el momento no te habías atrevido. Deja a un lado las limitaciones que tú mismo te impones, no son reales.

Números de suerte: 33, 1, 24.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Te sentirás más sabio a la hora de tomar decisiones, nada te hará dudar de tus capacidades o ideales. Tendrás, además, el valor y la determinación de sacar de tu espacio todo lo que te intoxica. No tengas miedo de dar ese paso.

Números de suerte: 16, 24, 38.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es hora de que le demuestres al mundo entero lo que eres capaz de hacer. Tienes habilidades de organización que nadie ha visto, no dudes en sacarlas a la luz. Nuevas amistades entrarán a tu círculo social.

Números de suerte: 17, 4, 32.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Las personas que te rodean tienen personalidades totalmente diferentes, algo que suele confundirte porque no sabes con quién congenias mejor. No te preocupes por eso, todas pueden aportar algo a tu vida.

Números de suerte: 8, 44, 6.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Conseguirás algunos de tus objetivos gracias a la fuerza de voluntad que tienes, nunca te rindes. Si deseas brillar todavía más, muéstrales a todos las ideas que deseas echar a andar y verás cómo se sorprenden.

Números de suerte: 10, 8, 34.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

No te cierres a la oportunidad de que te den consejos. Escucha lo que otros tienen para decir y sigue esas recomendaciones al pie de la letra. No seas obstinado, esa actitud no te llevará a nada bueno, al contrario, te perjudicará.

Números de suerte: 36, 16, 50.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se impone que dejes de envidiar el buen augurio y la suerte de otras personas. Tú también puedes tener esas rachas de bendiciones si comienzas a ser amable con los demás. Recuerda que todo lo que das regresa a ti.

Números de suerte: 7, 19, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se resolverá a tu favor cualquier asunto relacionado con abogados o la corte. Por otro lado, buscarás complacer a todas las personas que estén a tu alrededor, algo que no es recomendable porque te desgastarás demasiado.

Números de suerte: 7, 34, 22.

