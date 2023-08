El horóscopo de Walter Mercado para hoy, lunes 7 de agosto

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este lunes 7 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tienes que comenzar a reorganizar tu vida si lo que deseas es que todo marche bien. Por ahora no debe haber distracciones en tu entorno, es preciso que te enfoques en el cumplimiento de tus metas. Si es necesario, cambia de rumbo.

Números de suerte: 3, 15, 22.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Varias personas jóvenes te pedirán apoyo económico, pero no puedes ayudarlos a todos. Además, tienes que ser más observador para darte cuenta si realmente es como dicen o si están mintiéndote solo para que les des dinero.

Números de suerte: 23, 48, 9.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Gracias a la alineación actual de los planetas estarás más sensible. No podrás evitar que otras personas lo noten, todo lo sentirás al doble o triple. Por otro lado, se te presentarán oportunidades laborales de algo en lo que no tienes experiencia, pero no temas, acepta el desafío.

Números de suerte: 35, 12, 8.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tendrás mayor curiosidad por todo el día de hoy. Querrás ahondar mucho más en cualquier cosa que se te ponga en frente. En ese sentido, también estarás más creativo y con ganas de hacer actividades que exploten esa habilidad.

Números de suerte: 18, 33, 36.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que este lunes habrá que tomar una decisión importante en el aspecto sentimental. Una persona está en la espera de tu respuesta y no es agradable que la mantengas en la incertidumbre. Sé empático.

Números de suerte: 51, 28, 36.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

La recomendación para esta jornada es que le digas a tu pareja todo lo que sientes. Si están en una relación es porque los dos se darán soporte emocional. No tiene caso que estés con alguien a quien no le importen tus sentimientos.

Números de suerte: 9, 35, 51.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se impone que esta semana estés más pendiente de tus gastos, dado que podrías comprar cosas de más. Al final, lo único que debes adquirir es lo que sea necesario para subsistir. En cuestiones del amor, pasarás por algunas pruebas.

Números de suerte: 1, 4, 15.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Si tienes ganas de escribirle a esa persona especial, hazlo. No hay por qué temer, ten por seguro que serás correspondido. Cuando desees algo, visualízalo y pídeselo con fuerza al Universo, así se te cumplirá.

Números de suerte: 9, 18, 4.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te nacerá la inquietud de decorar o hacer remodelaciones en tu casa. Aprovecha ese impulso para reparar algunas cosas que tenías pendientes. Llamará tu atención todo lo exótico, lo raro y poco común. No permitas que te juzguen por eso.

Números de suerte: 17, 29, 6.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Es un buen día para disfrutar de la compañía de tus seres queridos o algunos amigos. En cuanto a tu situación económica, toda inversión que hagas saldrá bien. Agradéceles a las personas que te han ayudado en el camino.

Números de suerte: 33, 14, 2.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Eres una de las personas más fuertes del Zodíaco, por lo que ningún obstáculo podrá derribarte. Te enfrentarás a varios retos esta semana, pero podrás abatirlos con éxito. Gustarás de envolverte en actividades caritativas.

Números de suerte: 12, 4, 7.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es preciso que tomes las riendas de tu vida de una vez por todas. Tienes que organizarte para cumplir con todos tus compromisos y actividades. Tu estado de ánimo estará elevado, algo que te ayudará a conseguir esas metas.

Números de suerte: 22, 18, 39.

Horóscopo de Piscis

LA NACION