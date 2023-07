El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 25 de julio

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este martes 25 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Un miembro de tu familia te confiará un secreto, no lo defraudes al contárselo a alguien más. Que tampoco te tome por sorpresa, entiende que cada persona es libre de vivir su vida como mejor le parezca, incluidos tus seres queridos.

Números de suerte: 14, 37, 10.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Este martes para ti será un día de renovación total. Recibirás comentarios positivos de la gente que te rodea y te sentirás más motivado que nunca. Trata de mantener equilibrio emocional para que todo se balancee.

Números de suerte: 10, 36, 42.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación para esta jornada es que te concentres en el cambio y los retos que están por llegar. Entrarás en un período que será muy emocionante para ti y con el que vivirás experiencias inéditas en varias áreas de tu vida.

Números de suerte: 6, 45, 32.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se te dará la oportunidad de remediar algunos errores del pasado, aprovéchala para elegir el camino correcto y pedir disculpas a la gente en caso de que sea necesario. Toma ventaja de todo lo inesperado que te llegue.

Números de suerte: 17, 2, 38.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Recuperarás todo lo que habías perdido, tanto en materia emocional como económica. En el ámbito social estarás muy solicitado, recibirás algunas invitaciones y serás el alma de la fiesta a cualquier lugar que vayas.

Números de suerte: 49, 8, 13.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

En cuestiones del amor puede ser que triunfes, incluso si no tienes pareja. Vivirás momentos románticos junto a tu ser amado y, si estás soltero, llamarás la atención de mucha gente. Relájate y disfruta lo que hay a tu alrededor.

Números de suerte: 44, 19, 1.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Si estás en medio de una crisis, los astros te dicen que sobrevivirás a ella y lograrás renacer como el ave fénix. Estarás en la mejor disposición de comenzar desde cero, pero no esperes nada de nadie, estarás solo en esto.

Números de suerte: 19, 41, 2.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Conocerás a alguien que está destinado a tener un rol importante en tu vida, de inmediato sabrás quién es porque conectarán muy bien. Compartirás inquietudes con personas correspondientes al signo Géminis o Sagitario.

Números de suerte: 5, 39, 12.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se enfatizará tu creatividad y originalidad, lo que te llevará a crear ideas innovadoras. Atrévete a tomar riesgos, es la única manera en la que podrás conseguir lo que quieres. Siempre encontrarás a alguien que te apoye.

Números de suerte: 9, 33, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se impone que te mantengas firme en tus propósitos de vida, que no te importe si los que te rodean te dicen que eres obstinado. No hay nada de malo en aferrarse a lo que uno quiere. Exige que te paguen lo que te deben.

Números de suerte: 43, 29, 18.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Saldrá a la luz un secreto que tú y tu familia mantenían. Te tomará por sorpresa porque no querías que nadie lo supiera, pero no te preocupes, te recuperarás pronto de ese impacto. No permitas que eso te apague.

Números de suerte: 37, 3, 28.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es momento de que les des prioridad a los asuntos del trabajo y los negocios. No tomes decisiones precipitadas, tómate tu tiempo porque si no lo haces podrías arrepentirte después. Concéntrate en lo que quieres.

Números de suerte: 32, 9, 44.

LA NACION