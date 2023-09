escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 15 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo que tiene que ver con el romance se exaltará en tu vida, incluso si no tienes pareja. Estarás más romántico que nunca, pero eso también te volverá un poco más sensible. Trata de que lo que otros opinen sobre ti no te afecte.

Números de suerte: 15, 6, 31.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Tienes que prestar más atención al tipo de personas que se acercan a ti porque muchas de ellas solo buscan sacar algo de provecho. No permitas que te utilicen, quédate al lado solo de quienes realmente te brinden algo positivo.

Números de suerte: 10, 3, 22.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te sentirás más seguro de ti mismo y tu vida se iluminará por completo. Experimentarás cambios muy positivos en tu personalidad, imagen física y en tu lenguaje corporal. Muchos notarán esa gran evolución de inmediato.

Números de suerte: 33, 50, 2.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tendrás que hacer algunas actividades imprevistas, dado que en tu entorno habrá modificaciones de última hora. No tengas miedo de comenzar nuevamente, ten paciencia y confianza de que puedes lograrlo.

Números de suerte: 49, 8, 12.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tendrás nuevas responsabilidades en tu trabajo y gustarás de cumplir con ellas. Afortunadamente, posees una gran capacidad y tu creatividad es superior a la de cualquiera, así que no tendrás problema en hacer cosas diferentes.

Números de suerte: 40, 2, 11.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Está bien que disfrutes de tu dinero, pero no a tal grado de que lo malgastes. Se impone que ahorres y establezcas un balance adecuado en tus finanzas. También descansa física y emocionalmente siempre que sea necesario.

Números de suerte: 40, 5, 18.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de que observes bien el camino, que decidas hacia dónde te diriges profesionalmente y no escojas trabajos o puestos que no te lleven a ese objetivo. Pregúntate si estás conforme con lo que tienes hasta ahora.

Números de suerte: 39, 26, 7.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Pon en práctica los consejos que has recibido por parte de gente experimentada, ten por seguro que son valiosos y funcionales. Por otro lado, terminarán algunas de tus relaciones amistosas más duraderas, será para tu bien.

Números de suerte: 23, 9, 5.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te recuperarás económicamente y por fin sentirás ese alivio que esperabas. Gozarás de mayor estabilidad en todos los sentidos, desde lo personal hasta lo laboral. Encontrarás el balance perfecto entre el amor y trabajo.

Números de suerte: 8, 30, 14.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Trata de encontrar un término medio en todo lo que hagas, no tienes que inclinarte hacia un solo lado. En cuanto a tus relaciones interpersonales, recibirás muchas muestras de afecto este viernes, agradécelas y valóralas.

Números de suerte: 45, 1, 28.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Cobrarán importancia los asuntos monetarios, aunque no necesariamente en un sentido positivo. Es probable que tengas que enfrentarte a alguien que no está de acuerdo en cómo gastas el dinero. Tómalo como una crítica constructiva.

Números de suerte: 7, 31, 26.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Conocerás a una persona muy especial de una forma que no te esperabas. El amor se manifestará en ti como nunca antes, aprovéchalo. Si ya tienes pareja, también pasarás momentos de mucha estabilidad y romanticismo.

Números de suerte: 30, 5, 14.

