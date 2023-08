escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 25 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tendrás varios triunfos frente a las personas que quieren hacerte daño, el karma se cumplirá contra ellas y no habrá manera de que puedan lastimarte. Por otro lado, aprende a decir que no a lo que no te conviene, no estás obligado a nada.

Números de suerte: 9, 18, 3.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Mucha gente opinará sobre tus procesos y sobre las cosas que haces actualmente, sin embargo, no es algo de lo que debas preocuparte. Lo más importante es lo que tú crees sobre ti mismo y si te sientes feliz con tu vida.

Números de suerte: 27, 10, 36.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Es necesario que tomes las cosas con más calma porque últimamente has estado muy estresado y no te tomas ningún descanso. Aprovecha mejor tu tiempo para que, cuando cumplas con tus compromisos, puedas relajarte un poco.

Números de suerte: 44, 39, 5.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todo lo relacionado con el amor está bien proyectado para ti, se estrecharán los lazos que tienes con tus allegados y también con quienes acabas de conocer. Incluso si no tienes pareja, es probable que te cruces con alguien especial.

Números de suerte: 44, 11, 16.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para este fin de semana es que te alejes de todas las personas que no son leales o sinceras. Tienes que saber identificar a quienes solo te buscan cuando te necesitan y no hacen lo mismo contigo.

Números de suerte: 10, 31, 18.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Tendrás problemas con una persona que es mayor que tú, pero es crucial que actúes con ternura y amabilidad para que pueda resolverse. Recuerda que en una discusión siempre debe de haber alguien cuerdo.

Números de suerte: 19, 37, 3.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Te nacerá el interés por buscar lo desconocido e investigar sobre cosas que a la gente le parecen extrañas. También es probable que hagas un viaje corto con tu familia, que servirá para que se unan más todavía.

Números de suerte: 6, 13, 20.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Los astros te dicen que hagas un llamado al Universo en caso de que estés en problemas. Siempre expresa cualquier deseo y verás cómo llega a ti con rapidez. Solo tienes que hacerlo con fe y esperanza de que se cumplirá.

Números de suerte: 21, 8, 5.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Te sentirás más atraído que nunca por todos los retos, querrás experimentar en campo nuevo, sobre todo en cuestiones de trabajo. Estarás muy comprometido con tu carrera y profesión, por lo que querrás aprender más acerca de eso.

Números de suerte: 20, 8, 15.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Serás el guía de otras personas, dado que este fin de semana te caracterizarás por tu buena vibra y sabiduría para resolver problemáticas. Sé ese ser honesto y empático que el mundo de hoy necesita, se te recompensará.

Números de suerte: 46, 37, 42.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se impone que seas un poco más cuidadoso con tu dinero, que lo guardes y no compres cosas que no necesitas. Si tienes negocios, aplica la misma estrategia, evalúa los mercados y date cuenta de qué conviene y qué no.

Números de suerte: 50, 3, 25.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Te estabilizarás en materia profesional y personal. Estarás satisfecho con tu trabajo y con el puesto que tienes ahora, además de que gozarás de buena compañía y relaciones sanas. Cualquier cosa que hagas en estos días saldrá bien.

Números de suerte: 12, 37, 10.

