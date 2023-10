escuchar

Si bien Walter Mercado falleció hace casi cuatro años, sus predicciones acertadas y su fuerte presencia en los medios de comunicación es ampliamente recordada por sus fanáticos. El manto de su legado fue levantado por su sobrina y principal colaboradora Dannette Benet Mercado, quien publicó en El Nuevo Herald las predicciones para este viernes 27 de octubre.

Horóscopo de Aries

ARIES

Revolotea socialmente y diviértete en grande. Si tomas una decisión determinante en el amor, que sea la que a ambos les conviene. Comunícate desde tu corazón, hazle saber tus intenciones a tu pareja, lo que deseas.

Horóscopo de Tauro

TAURO

Pon tu atención y tu esfuerzo en hacer las cosas bien profesionalmente. Examina tus técnicas y perfecciónate. El buen servicio que brindes a otros te será grandemente recompensado más adelante.

Horóscopo de Géminis

GÉMINIS

Tú no puedes amar a quien no piense como tú. Es por esto que tienes que buscar la compañía de personas que compartan contigo los mismos intereses. Imponer tu voluntad a otros que no la comparten contigo, solo te traerá problemas.

Horóscopo de Cáncer

CÁNCER

La energía planetaria exalta el romance, la creatividad y la diversión. La misma llenará tu hogar de alegría y celebración. Es un buen momento para mejorar las relaciones con tus hijos o nietos.

Horóscopo de Leo

LEO

Los astros influencian tus decisiones financieras para que obtengas lo que justamente te mereces. No pretendas ser algo que no eres o dar la impresión que lo sabes todo, ya que solo te harás daño a ti mismo.

Horóscopo de Virgo

VIRGO

Alguien de tu pasado te dará una grata sorpresa. Tu transformación viene de tu interior y seguirás por este camino por algún tiempo. Los golpes recibidos te han fortalecido, te han madurado y te han preparado para enfrentar lo que sea.

Horóscopo de Libra

LIBRA

Seguir expandiendo tus horizontes, edúcate en lo último de la tecnología y conociendo personas de diferentes puntos de vista, debe ser tu lema y tu propósito. Tienes la necesidad de salir de tu rutina.

Horóscopo de Escorpio

ESCORPIO

Alguien de tu pasado te dará una grata sorpresa. Experimentarás una transformación espiritual, que viene de tu interior y que traerá paz a tu vida. Los golpes recibidos te han fortalecido y te han preparado para enfrentar lo que sea.

Horóscopo de Sagitario

SAGITARIO

El encuentro con una nueva persona especial te impactará y te llevará a ver las cosas de una forma diferente a la que hasta ahora lo habías hecho. Estarás sensible a todo lo que pasa a tu alrededor, no te rodees de energías negativas.

Horóscopo de Capricornio

CAPRICORNIO

La manera en cómo te comunicas con los demás deberá ser clara, sincera y así te evitarás muchos problemas. Deja las cosas claras con tu entorno, no es momento para malentendidos.

Horóscopo de Acuario

ACUARIO

Descubres el poder que tienes sobre otras personas. Al unirte en una causa común con los demás aprenderás mucho sobre ti mismo. Ponte al día en tus exámenes de rutina, ayudarán a tu mente y tu cuerpo.

Horóscopo de Piscis

PISCIS

Estarás en las de demostrar tu amor, tu cariño a través de regalos o cosas materiales. Esto no quiere decir que los demás se vean obligados a corresponderte de la misma manera. Una persona no se aprecia por la cantidad de dinero que tenga.