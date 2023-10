escuchar

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) tiene en su sitio web todos los lineamientos a los que se deben ajustar los titulares de una tarjeta de residencia permanente o green card. Sin embargo, aun así, algunos cometen errores sutiles que, más adelante, podrían convertirse en obstáculos cuando estén en trámite de su ciudadanía.

Demasiados viajes

Una de las razones más comunes por la que las autoridades niegan la naturalización es por no cumplir con los requisitos de residencia continua y de presencia física. Los titulares de una green card pueden viajar fuera de EE.UU. y visitar a sus familias en sus países de origen, pero el error proviene de no entender esos dos términos.

La residencia continua significa que un solicitante de la ciudadanía cumplió con vivir en EE.UU. por un tiempo determinado. Si se prolonga la estadía en otra nación de seis meses o más, podría haber un incumplimiento. Por otro lado, la presencia física quiere decir que el solicitante ha estado en la nación norteamericana durante un período específico en los cinco años anteriores. Por lo general, se requieren 30 meses antes de pedir la naturalización.

A través de su sitio web, el Uscis advierte que “si se hacen viajes cortos frecuentes al extranjero que obligan a la persona a pasar más de la mitad de su tiempo fuera de EE.UU., tampoco será elegible para la ciudadanía”.

¿Qué pasa si se toman unas vacaciones?

Salir de la nación norteamericana por unos días no conlleva ningún problema para los solicitantes. No obstante, el Uscis insiste en los requisitos de residencia continua y presencia física. Si se vuelven unas vacaciones prolongadas, pueden interferir. Por lo tanto, siempre se deben justificar las ausencias de entre seis meses a un año. Para este fin, es necesaria evidencia o se puede obtener un permiso de reingreso.

La consecuencia de no pagar impuestos

Muchos residentes permanentes han tenido problemas financieros, lo que da lugar a deudas. Si bien estas no afectan los requisitos, hay algunos asuntos que sí. La falta de pago de impuestos es una razón común para que se niegue el formulario N-400. Otra es no cumplir con el patrocinio económico de los dependientes. Un solicitante que no haga los pagos de manutención de sus hijos podría tener problemas.

En cuanto a los impuestos, el Uscis requiere declaraciones certificadas de los últimos tres o cinco años. Si existe un atraso, primero hay que ponerse al día.

El registro selectivo

Los hombres de entre 18 y 26 años deben enlistarse para el reclutamiento. En caso de que no se cumpla este requisito, se debe aportar un documento en el que se detallen las causas.

Dar respuestas engañosas al Uscis

El Uscis indica que un solicitante puede presentar sus formularios de naturalización por sí mismo. Sin embargo, algunas personas optan por buscar la asistencia de algún abogado o representante acreditado por la Oficina Ejecutiva de Inmigración (Eoir). Si se elige pedir ayuda, habrá que asesorarse bien para no caer en un fraude o mentira, aunque sea “pequeña”.

Cuando la agencia migratoria determina que una respuesta es engañosa o falsa, niega la solicitud. Aunque en el formulario se puede requerir información que sea difícil de obtener, es preferible hacer un esfuerzo para encontrar la respuesta.

Si no hay ninguno de estos impedimentos, se podrá avanzar en el proceso y presentar las pruebas correspondientes. Cada persona tiene dos oportunidades para cumplir con los requisitos de inglés y educación cívica por cada formulario N-400 pagado.