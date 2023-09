escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 8 de septiembre.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Comenzarás a disfrutar un poco más de tu vida: te darás espacios para relajarte, pasarás tiempo a solas, te comprarás ropa nueva y compartirás momentos junto a tus seres queridos. Haz que este fin de semana sea especial.

Números de suerte: 15, 32, 7.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Todo lo referente a los negocios te irá bastante bien, pero se recomienda que antes de hacer una inversión o convenio con alguna persona analices bien los pros y los contras. No permitas que los comentarios de gente pesimista te afecten.

Números de suerte: 4, 8, 30.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te nacerá el deseo de celebrar la vida al máximo, de salir a divertirte sin pensar en lo que otros pensarán y en que al día siguiente tienes compromisos por cumplir. Te liberarás de todo lo que te molesta, así estarás más tranquilo.

Números de suerte: 25, 12, 9.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Continuarás con una gran transformación personal y espiritual, te esforzarás por ser mejor cada día, pero para ti, no para los demás. También serás empático con quienes te rodean, tratarás de entenderlos mejor que nunca.

Números de suerte: 9, 32, 18.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

No estarás del todo bien en el ámbito de las relaciones interpersonales. Evita los conflictos, especialmente con tu pareja, porque no saldrá nada bueno de allí. No discutas porque podrías decir cosas que lastimen a alguien.

Números de suerte: 6, 4, 33.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Registrarás cambios positivos en lo económico, todo el esfuerzo que pongas en ello valdrá la pena. Obtendrás, además, la recompensa de los sacrificios que antes hacías. Abatirás cualquier obstáculo que se presente.

Números de suerte: 18, 25, 26.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los astros te dicen que entrarás en una nueva etapa en la que confiarás más en ti. Te sentirás preparado para superar todas las complicaciones que haya en tu camino. Solo intenta no agotarte por querer hacer de más.

Números de suerte: 21, 10, 7.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te arriesgarás a tomar todo tipo de decisiones relacionadas con tu futuro. Si tuviste problemas con tu familia en los últimos días, hoy empezarán a ser resueltos. Es hora de nuevos comienzos para ti, en todos los sentidos.

Números de suerte: 16, 42, 15.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se enfatizará lo relacionado con la vida social, disfrutarás de estar al lado de tus amigos y aparte conocer personas nuevas. También habrá reuniones familiares en las que lo pasarás increíble. Diviértete sanamente.

Números de suerte: 11, 17, 6.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Los astros te dicen que gozarás de mayor independencia y, por fin, podrás hacer lo que tanto deseas. Aclara tus ideas, ponlas en orden y después actúas, así asegurarás no dejarte llevar por ningún arrebato. Se avecinan retos importantes.

Números de suerte: 21, 14, 5.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

No le exijas a tu pareja algo que sabes que no puede dar. Por el contrario, valora lo que te brinda desde el corazón y no le hagas sentir que no es suficiente. Dale su espacio, también necesita crecer por su propia cuenta.

Números de suerte: 27, 13, 2.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Ten paciencia, no te adelantes a los acontecimientos y trata que todo suceda con naturalidad. Permite que lo estancado salga a la luz, pero sin que tú presiones nada. Si algo no sale como esperas, tómalo con más calma.

Números de suerte: 31, 8, 26.

Horóscopo de Piscis