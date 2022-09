El plan ideal para que cada signo del Zodíaco disfrute la primavera al máximo

Hoy comienza la primavera y esto da inicio a una de las temporadas más alegres y coloridas del año. Los días comienzan a ser más largos y las temperaturas más amigables para que muchos puedan disfrutar actividades al aire libre. Picnic, recitales, excursiones y montañismo son algunos de los planes más recurrentes durante estos meses.

Cada signo del Zodíaco aprovecha esta ocasión para cambiar sus rutinas y crear nuevos hábitos. Otros, deciden llevar a cabo actividades que, durante la época invernal, resultan imposibles por el frío. La personalidad de los doce signos determina la forma en la que se comportan durante estos meses y los deseos que tienen para esta nueva temporada del año.

Aries

Salir a correr es una gran idea para personas de Aries durante la primavera Pixabay

Este signo del elemento Fuego adora la llegada de los meses más cálidos del año. La primavera los pone de buen humor y motiva a organizar muchos planes. Esta época es ideal para retomar actividades al aire libre, especialmente deportes como el tenis o fútbol. Para las personas de Aries más independientes, el running será la actividad perfecta para esta nueva época del año.

Tauro

Tauro podrá aprovechar la primavera para reconectar con vínculos Pexels

Esta estación del año no es de las favoritas de las personas de Tauro. Sin embargo, aprovechan para llevar a cabo actividades que en los meses más fríos del año no son posibles. Durante el invierno, suelen quedarse en sus casas viendo películas; por eso, la primavera es el momento indicado para que este signo del elemento Tierra retome contacto con aquellos vínculos que no ve hace tiempo.

Géminis

Un recital es una gran idea para una persona de Géminis PATRICIO PIDAL/AFV

La primavera es una de las temporadas favoritas de las personas de Géminis, ya que pueden aprovechar a salir en cualquier momento del día, sin sufrir el frío ni el calor extremo. Este signo del elemento Aire prepara muchos planes para estos meses, siendo los picnics en parques, los recitales al aire libre y las fiestas multitudinarias sus opciones favoritas para asistir con amigos.

Cáncer

La jardinería es una buena opción para las personas de Cáncer Pexels

Amantes del hogar, las personas de Cáncer deciden renovar el espacio donde viven para recibir la primavera. Les gusta poder generar un espacio cálido donde recibir a sus seres queridos; por eso, muchos compran nuevas plantas para su jardín o balcones, y otros deciden adquirir nuevos elementos decorativos, restaurar muebles viejos o cambiar la distribución de sus espacios.

Leo

Las personas de Leo disfrutarán de cualquier salida nocturna durante la primavera PATRICIO PIDAL/AFV

Esta estación del año llega justo después del cumpleaños de las personas de Leo, por lo que suelen recibirla con un clima festivo y de buen humor. Uno de sus planes favoritos en los meses de primavera son las salidas nocturnas. Por otra parte, muchos invierten este tiempo para iniciar nuevos proyectos, especialmente si tienen que ver con la creatividad.

Virgo

Una escapada de fin de semana será ideal para Virgo Mauro V. Rizzi

Las personas de Virgo disfrutan la llegada de la primavera, ya que presenta su tipo de clima favorito. Se sienten aliviados de no tener que pasar tiempo dentro de sus casas y comienzan a dedicar más tiempo a su vida social.

Muchos aprovechan esta temporada para organizar viajes o escapadas de fin de semana. La planificación es una de las cosas que más disfruta este signo del elemento Tierra.

Libra

Las personas de Libra podrían disfrutar de ir a la peluquería Constanza Niscovolos/ AFV

Las flores y el clima soleado es una de las tantas características de esta temporada, que las personas de Libra aman. De esta manera, muchos deciden realizar un cambio de apariencia, ir a la peluquería o comprar nueva ropa, para utilizar en estos meses. Las prendas coloridas son las elegidas para recibir la primavera.

Escorpio

Durante la primavera, Escorpio disfruta de actividades gastronómicas Ricardo Pristupluk - La Nacion

Las personas de Escorpio aprovechan estos meses para conocer nuevas propuestas gastronómicas, especialmente con pretendientes o sus parejas. Adoran visitar nuevos restaurantes románticos de noche, como también ir a tomar té o café, en alguna casa de especialidad.

Sagitario

El trekking es una gran idea para Sagitario shutterstock - Shutterstock

La primavera es una de las temporadas más activas para las personas de Sagitario. Anhelan su llegada para poder llevar a cabo aventuras donde pongan a prueba su destreza física. Muchos se preparan organizando viajes de campamento con sus amigos. Otros prefieren planificar días de trekking o viajes a destinos naturales donde puedan descubrir escalando o navegando.

Capricornio

Capricornio sin dudas disfrutará de alguna playa cercana archivo

Las personas de Capricornio esperan ansiosas la llegada de la primavera. Disfrutan que los días sean más largos, pudiendo agregar más planes a su ocupada agenda. Muchos aprovechan esta época para organizar sus próximas vacaciones de verano o bien deciden tomarse unos días de trabajo para relajarse. La propuesta ideal es un viaje corto a alguna playa cercana.

Acuario

Las propuestas artísticas son ideales para Acuario Fabián Marelli - LA NACION

Los meses de primavera son la oportunidad perfecta para que las personas de Acuario exploren sus dotes artísticas al máximo. Durante esta temporada, podrán salir a tomar fotografías por la ciudad, mientras visitan nuevos puntos de interés. Asimismo, existen muchas exposiciones para conocer nuevos artistas.

Piscis

Piscis disfrutará de una visita a un jardín especial o reserva natural Jardín Japonés

Esta temporada pone de buen humor a los nacidos bajo este signo del elemento Agua. Adoran salir a la calle y ver el colorido de los árboles florecidos, sintiendo sus aromas. Uno de los planes ideales para las personas de Piscis será visitar junto a sus amigos, jardines especiales, reservas naturales o parques temáticos.