Ida y vuelta

INCERTIDUMBRE

Hola Kirón. Me llamo Fernando y nací el 29 de enero de 1968 a las 8 y 30 am en Córdoba Capital ¿Me podrías decir qué pronóstico ves para mí de acá en adelante? Sufro mucha incertidumbre en todo. Muchas gracias. Fernando

Hola Fernando. Te cuento que tenés Sol y Luna en Acuario en Casa 12 y el Ascendente en Piscis. Tus energías principales son lo que los astrólogos conocemos como transpersonales, es decir muy conectadas con el inconsciente colectivo, como si captases la energía grupal y nO pudieses conectar del todo con tu yo. Eso causa incertidumbre, confusión y a la vez te da una sensibilidad humana única aunque compleja. Es un momento bisagra para vos porque estás ante el segundo retorno de Saturno, u momento de la vida en el que las personas nos replanteamos el “de aquí en más”, cuando empezamos a andar más libres, más livianos, llevando lo pesos imprescindibles de la existencia pero dejando de lado lo superfluo, no haciéndonos cargo de los demás. Pueda que te sientas en crisis, es lo normal, pero el resultado va a ser muy positivo y creo que cerca de fin de año todo se va a acomodar maravillosamente en tu vida. Mis mejores deseos. Kirón