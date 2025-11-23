Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 23 de noviembre de 2025

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 23 de noviembre

Amor: Estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella no tiene la culpa de los problemas que usted esta atravesando.

Riqueza: Si bien muchos de los cambios que surgirán en el trabajo no lo afectarán a usted de forma directa, procure estar precavido. Piense bien antes de actuar.

Bienestar: Sepa que su cuerpo esta necesitando más movimiento que el habitual. Inscríbase hoy mismo en un club y comience a ejercitar. Escoja alguna actividad que le agrade.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.

Amor: Intente expresare con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. Sepa que su alma gemela lo entenderá y así evitará un mal momento a futuro.

Riqueza: Sepa que debe evitar cualquier gasto importante sin haber analizado su presupuesto, ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomo.

Bienestar: Si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Caso contrario, mañana tendrá molestias estomacales.

