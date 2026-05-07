Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

Será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades, trate de confrontar de a un tema y logrará obtener muy buenos resultados en lo que haga.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 7 de mayo

Amor: Controle sus ansias de dominio, de lo contrario, podrían surgir discusiones familiares que podrían terminar muy mal. Intente ser más paciente.

Riqueza: Período donde sus pares le reconocerán todos méritos y les ofrecerán su más amplia colaboración. Si tiene un proyecto en mente, expóngalo ante ellos.

Bienestar: Por más que este ansioso, sepa que no es un momento para caer en las tentaciones. Cuídese de los excesos de todo tipo que puedan aparecer frente suyo.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Entienda que si retrasa demasiado los planes, no podrá llevarlos a cabo. Deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por si mismo.

Amor: Intente expresare con claridad todo lo que siente y no se guarde nada. Sepa que su alma gemela lo entenderá y así evitará un mal momento a futuro.

Riqueza: Sepa que debe evitar cualquier gasto importante sin haber analizado su presupuesto, ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomo.

Bienestar: Si tiene una reunión para esta noche, trate de evitar todo lo que puede llegar a ser perjudicial para su salud. Caso contrario, mañana tendrá molestias estomacales.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |