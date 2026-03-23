Horóscopo de Escorpio de hoy: lunes 23 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 23 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
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Durante este tiempo, procure no desaprovechar ninguna oportunidad que se le presente. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a valer sus méritos.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el lunes 23 de marzo
- Amor: Prepárese, ya que su pareja pretenderá que empiece a ser más atento en la relación. Si lo medita bien, entenderá que tiene razón y no dudará en serlo.
- Riqueza: Momento para que empiece a buscar nuevos y mejores horizontes profesionales. Anímese a darle un giro a su economía y a su profesión laboral.
- Bienestar: Cuando salga del trabajo, llegue a su casa rápido y ambiente su hogar con música suave. Será una noche ideal para el relax solo o en compañía.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.
- Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.
- Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.
- Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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