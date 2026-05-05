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Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 5 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 5 de mayo de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: martes 5 de mayo de 2026

Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el martes 5 de mayo

  • Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.
  • Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.
  • Bienestar: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.

  • Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.
  • Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
  • Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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