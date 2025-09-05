Horóscopo de Escorpio de hoy: viernes 5 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 5 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Momento para que vea con quien se rodea. Sepa que podrían acercarse a usted personas poco creíbles que atenten contra sus ideas y pensamientos.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el viernes 5 de septiembre
Amor: Sepa que vivirá una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. Habrán muchos desacuerdos y no llegaran a entenderse.
Riqueza: Aproveche, ya que será una jornada donde podrá cumplir con todas las obligaciones laborales que tiene pendiente. No pierda tiempo en pequeñeces.
Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Será un período optimo para comenzar a madurar en su vida personal. Intente realizar actividades que le llenen el alma y le fortalezcan su espíritu.
Amor: Algunos problemas externos a su pareja, podrían afectar de manera negativa a su relación amorosa. Trate de hablar con su enamorado y aclarar las cosas.
Riqueza: En pocos días, se reactivaran todos los planes pendientes y así logrará llevar a cabo algunos proyectos postergados que tiene en la vida hace tiempo.
Bienestar: Anótese en algún curso y comience lo antes posible a realizar yoga. De esta forma, podrá equilibrar su salud físicas y psíquica.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Capricornio | Acuario | Piscis
