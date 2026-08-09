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Horóscopo de Escorpio domingo 9 de agosto: vitalidad y cambios en vínculos

Las predicciones astrológicas para los escorpianos sugieren: "depurá tus vínculos y evitá gastos innecesarios", con el fin de priorizar tu energía y salud

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio domingo 9 de agosto: vitalidad y cambios en vínculos
Horóscopo de Escorpio domingo 9 de agosto: vitalidad y cambios en vínculos

En este domingo 9 de agosto, los nacidos bajo el signo de Escorpio experimentarán una jornada marcada por una energía contagiosa que te permitirá resolver esos temas postergados. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es el momento ideal para revisar tus vínculos cercanos, terminando con lo que ya no suma, y cuidando tu dinero al evitar compras impulsivas de baja calidad. Además, el zodiaco te invita a transformar tu salud y bienestar personal a través de un cambio consciente en tus hábitos alimenticios, asegurándote de incorporar mejores opciones para sentirte más vital y equilibrado.

Hoy su vitalidad será contagiosa, intente aprovecharla con su gente para poder realizar todas las tareas que vienen postergando hace días por falta de tiempo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 9 de agosto

  • Amor: Procure examinar mejor los vínculos con sus seres queridos. Puede llegar a ser posible que algunos deban finalizar y otros intensificarse mucho más.
  • Riqueza: En el momento en que haga las compras, trate de no elegir lo más económico por ahorrase unos pesos. Entienda que lo barato muchas veces sale caro.
  • Bienestar: Sera un buen momento para eliminar los malos hábitos alimenticios que adquirió en este ultimo tiempo. Revise mejor su dieta e incorpore cambios positivos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

En caso de ver que las cosas se tornen un tanto complicadas, procure calmarse y no actuar de manera precipitada. Sea inteligente en el momento de accionar.

  • Amor: Sentirá cambios notables en la forma que su alma gemela expresará la pasión y la sensualidad. Pregúntele que le está sucediendo y bríndele su apoyo.
  • Riqueza: Será una jornada muy favorable, ya tendrá que aprovecharla al máximo para repactar una deuda o sellar esos acuerdos económicos. No pierda la oportunidad.
  • Bienestar: Anímese y acompañe a ese amigo que lo invitará a experimentar esa filosofía o creencia. Sepa que tendrá un efecto muy positivo y le transformará la vida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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