Horóscopo de Escorpio hoy lunes 22 de junio: nuevas oportunidades

En este lunes 22 de junio, las predicciones y recomendaciones astrológicas para los nacidos bajo el signo de Escorpio te invitan a mantener la calma frente a ciertas contradicciones internas. Es un día ideal para cuidar tus vínculos familiares, eligiendo con tacto lo que decís para evitar malentendidos. En el plano financiero, prepárate para una sorpresa gratificante que llega como recompensa a tu honestidad, pero recordá destinar tiempo a tu salud: no postergues ese turno médico que tenés pendiente, ya que tu bienestar físico es la base de tu éxito en este horóscopo del zodiaco.

Este muy atento, ya que ciertas fuerzas opuestas en su interior le provocarán algunas contradicciones en sus pensamientos. No se desespere y piense bien.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 22 de junio

Amor: Si tiene que presenciar una reunión familiar, procure medir las palabras ya que podría herir los sentimientos de alguna persona a la cual usted le tiene mucho aprecio.

Riqueza: Prepárese, ya que hoy recibirá una ayuda monetaria inesperada que se ha ganado con su actitud honesta. Piense bien donde invertirá ese dinero.

Bienestar: Llame y agende un turno con su traumatólogo de confianza para ver el motivo sobre esa molestia que tiene en su cuerpo. Si no lo hace, no se queje.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Será el momento justo para concentrarse en las obligaciones más urgentes y descartar los intereses superfluos. Sea más responsable en su vida.

Amor: Prepárese, ya que transitará excelentes momentos de felicidad con su alma gemela. El día será destinado al amor exclusivamente, no lo desperdicie.

Riqueza: Sepa que se acerca una etapa excelente para invertir y poner en orden el sistema financiero, caso contrario, a fin de año terminará demasiado endeudado.

Bienestar: Destine esta tarde para pasear y relajar su mente del estrés que ha adquirido en su trabajo. Camine o siéntese a tomar un café al aire libre.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |