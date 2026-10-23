Horóscopo de Escorpio hoy viernes 23 de octubre: brillá en tu trabajo

Durante esta jornada del viernes 23 de octubre, los escorpianos vivirán un momento de gran satisfacción personal. Según las recomendaciones astrológicas para tu zodiaco, es un día clave para recibir el reconocimiento que esperabas en el ámbito del trabajo, donde tus superiores notarán finalmente tu dedicación. En el terreno del amor, dejá de lado las tensiones innecesarias con tu pareja y apostá por una resolución madura que fortalezca el vínculo. Estas predicciones sugieren que tu bienestar físico y emocional mejorará si aprovechás la noche para distenderte y conectar con amigos, equilibrando así tu dinero y tus responsabilidades con momentos de ocio necesarios para tu salud mental.

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 23 de octubre

Amor: Por más que la discusión la haya empezado su alma gemela, evalúe cuanto de culpa tiene y resuelva la situación con su pareja de la mejor manera

Riqueza: Apreciarán sus meritos y esfuerzos. Hoy será elogiado en su ámbito profesional por su jefe, trate de sostener esta actitud y pronto podrá tener un ascenso.

Bienestar: Realice una salida nocturna con sus amigos después de la jornada laboral. Intente salir a tomar algo o a cenar a ese bar que tanto le gustan.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Seria bueno que recuerde que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Tendrá que armarse de paciencia frente a las dudas de los demás.

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada estará muy irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela por culpa de su estado. Tome distancia.

Riqueza: Durante esta jornada, estará muy ocupado en el manejo financiero de sus cuentas personales. Evite angustiarse y trate de equilibrar los gastos.

Bienestar: No se preocupe más, ya que gracias a su imaginación creativa podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento que esta teniendo hace días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |