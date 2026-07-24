Horóscopo de Escorpio hoy viernes 24 de julio: priorizá el bienestar

En este viernes 24 de julio, los nacidos bajo el signo de Escorpio atraviesan una jornada donde la energía de la Luna se vuelve tu mayor aliada para tomar determinaciones importantes en el amor. Según las predicciones y recomendaciones astrológicas de este horóscopo, es fundamental que actúes con cautela y orden para evitar complicaciones. En el ámbito de la riqueza, evitá ceder terreno innecesario frente a tus pares, manteniendo siempre un diálogo fluido. Para asegurar tu bienestar, es momento de que reduzcas las exigencias laborales y dediques un espacio a la introspección; esta pausa te permitirá recuperar la calma y reconectar con vos mismo dentro del zodiaco.

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el viernes 24 de julio

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |