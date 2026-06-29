Horóscopo de Escorpio lunes 29 de junio: gestioná tus emociones hoy

En este lunes 29 de junio, las predicciones y recomendaciones astrológicas para Escorpio te invitan a prestar especial atención a cómo reaccionás frente a los comentarios ajenos. Aunque pueda resultar incómodo, aceptar las críticas hoy te permitirá fortalecer tus vínculos afectivos, especialmente con tu familia. En el plano del dinero, es vital que te mantengas enfocado y dejes de lado los impulsos: el razonamiento lógico será tu mejor aliado para evitar errores financieros evitables. Finalmente, en cuanto a tu bienestar y salud, si empezaste una rutina de ejercicios, evitá el sobreesfuerzo para no sufrir lesiones; recordá que el equilibrio es la clave que rige a este horóscopo del zodiaco.

Prepárese, ya que hoy podría recibir diferentes criticas en torno a sus reacciones emocionales. Comprenda que si las escucha, podrá mejorar en poco tiempo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el lunes 29 de junio

Amor: Momento optimo para limar todas las asperezas que tiene con sus familiares. De esta forma, verá que pronto las relaciones afectivas mejorarán.

Riqueza: Aléjese de las distracciones y aprenda a razonar correctamente. Deje a un lado todos sus instintos, si no quiere cometer un error financiero.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que se acerca el momento para que usted dé un giro rotundo en los temas que no son de su agrado. Sepa que el cambio será acertado.

Amor: En este día, la Luna es su signo lo dotará de encanto y magnetismo. Procure aumentar la seducción y entregarse al amor sin miedos y perjuicios.

Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de los objetivos que se propuso.

Bienestar: Durante este día, piense en soledad y delinee nuevas metas. Sepa que podrá conseguir todo lo que se proponga siempre y cuando sea más responsable.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |