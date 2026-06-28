Las predicciones de Jimena La Torre: conocé tu horóscopo para la semana del 28 de junio al 4 de julio

Jimena La Torre publicó sus predicciones para la semana que va del domingo 28 de junio al domingo 5 de julio. La astróloga manifestó, mediante un video publicado en su cuenta de YouTube, que este período de siete días estará marcado por el Mercurio Retrógrado.

Predicciones de Jimena La Torre

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Mercurio retrógrado en Cáncer propone a los arianos revisar esas conversaciones que quedaron pendientes y las emociones que quedaron pendientes de expresar.

Carta de la suerte : Seis de Espadas. “Una charla desde el corazón te ayudará a sanar y consolidar tus sentimientos”.

Tauro

Los nacidos en Tauro usarán al Mercurio Retrógrado para reencontrarse con amistades y amores que dabas por perdidos.

Carta de la suerte : El Papa. “Prestá mucha atención al escuchar; eso mejorará la comunicación y te unirá a tus vínculos más cercanos”.

Géminis

Mercurio retrógrado en Cáncer propone a los geminianos hablar menos con la mente y expresar más lo que sienten.

Carta de la suerte : Seis de Copas. “Viejas historias de amor pueden volver a cruzarse en tu camino”.

Cáncer

Los nacidos en Cáncer se sentirán impulsados a replantearse deseos, expectativas y emociones.

Carta de la suerte : El Colgado. “Es un momento ideal para aclarar lo que sentís antes de dar el siguiente paso”.

Mercurio Retrógrado en Cáncer Shutterstock

Leo

Mercurio retrógrado en Cáncer invita a los leoninos a la introspección y a una profunda reflexión emocional.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Antes de salir a buscar respuestas afuera, prestá atención a lo que tu propio corazón te quiere decir”.

Virgo

Los nacidos en Virgo se encuentran en una encrucijada al tener que barajar y dar de nuevo. Deben plantearse expectativas realistas.

Carta de la suerte : La Justicia. “Esa charla que venías postergando se dará en un momento de plena madurez”.

Libra

Mercurio Retrógrado en Cáncer alimenta la armonía emocional de los librianos.

Carta de la suerte : La Templanza. “Los viejos resquemores te harán repensar tus relaciones”.

Escorpio

Los escorpianos tendrán la capacidad, durante esta semana, de comprender a fondo sus sentimientos antes de dar el siguiente paso.

Carta de la suerte : El Mundo. “Alguien del pasado puede reaparecer para darte la oportunidad de cerrar o transformar tu historia”.

El signo Escorpio (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Sagitario

Mercurio retrógrado alienta a los sagitarianos a pensar en sus compromisos y en lo que de verdad necesitan emocionalmente.

Carta de la suerte : El As de Copas. “El amor se potencia cuando hay honestidad y espacio para escuchar al otro”.

Capricornio

Mercurio retrógrado hará a los capricornianos poner el foco en temas claves de la pareja y de los vínculos más cercanos.

Carta de la suerte : El Hierofante. “Revisar los pactos compartidos y abrir tus emociones fortalecerá los lazos duraderos”.

Acuario

Los acuarianos tendrán la claridad para entender lo que pasa en su entorno y ahí actuar en consecuencia.

Carta de la suerte : La Emperatriz. “La empatía y la paciencia van a ser tus mejores aliadas para esquivar cualquier malentendido”.

Signo zodiacal acuario La Nación

Piscis

Mercurio retrógrado despierta los recuerdos en los piscianos, las reconciliaciones y los diálogos profundos.