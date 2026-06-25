Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 26 de junio?

El Sol continúa su recorrido por Cáncer y esta temporada nos invita a pasar más tiempo en casa, a ralentizar el día a día. Esto se potencia por la conexión matemática del Sol con Neptuno (planeta asociado al inconsciente) que añade una sensación brumosa, de agotamiento emocional. No es para asustarse sino para registrar qué va pidiendo cada cuerpo y estado de ánimo y, aunque sea difícil, ingeniárselas para encontrar espacios que funcionen como refugio.

Las predicciones para todos los signos, según el ascendente Shutterstock

Por otro lado, es el último fin de semana de Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer y se despide uniéndose en sextil con Marte (planeta de la acción) en Tauro. Esta conexión es ideal para tomar decisiones a largo plazo.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

Información energética importante: Marte (tu regente) se encuentra terminando su recorrido por Tauro y este fin de semana conecta en sextil con Júpiter (planeta asociado a la expansión) en Cáncer. Esta configuración te muestra la importancia de la estabilidad afectiva y material.

Tip: las cosas llevan tiempo.

Ascendente en Tauro

Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido por Leo y este fin de semana conecta en trígono con Saturno (planeta asociado al compromiso). Es una gran oportunidad para valorar tu trabajo, para pedir un aumento y asumir nuevas responsabilidades.

Tip: sin dudas.

Ascendente en Géminis

Es el último fin de semana con Mercurio (tu regente) en marcha directa. En ese sentido, es una buena oportunidad para tomar decisiones antes de que inicie su período de retrogradación. Por otro lado, el domingo Marte (planeta de la acción) entra en tu signo y funciona como un subidón de velocidad y conexión.

Tip: buscá vías de descanso para tu sistema nervioso.

Ascendente en Cáncer

Tu temporada continúa avanzando y es posible que ya sientas el cambio de vibración, es decir, que estés con más energía vital disponible para hacer tus cosas, para ver gente. Además, este fin de semana Júpiter (planeta de la expansión) se despide de tu signo y lo hace conectando con Marte (planeta de la acción) en Tauro. En términos energéticos es un gran momento para concretar una mudanza y para tomar decisiones a largo plazo con respecto a tu vivienda.

Tip: escuchá el cuerpo.

Las sugerencia semanales para cada signo

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y puede ser que durante esta temporada sientas más ganas de pasar tiempo en soledad, de hacerle lugar a la introspección. Por otro lado, Venus (planeta de las relaciones) continúa su tránsito por tu signo y este fin de semana conecta con Saturno (planeta del compromiso) en Aries. Esta configuración pone a prueba tu paciencia y te desafía a sobreponerte a obstáculos inesperados.

Tip: buen momento para honrar tu perseverancia.

Ascendente en Virgo

Es el último fin de semana con Mercurio (tu regente) en marcha directa en Cáncer. Es bueno saberlo para administrar las prioridades y ver en dónde conviene poner la energía. Esto vale tanto para temas afectivos como para cuestiones laborales.

Tip: a veces es mejor el silencio que charlar una y otra vez sobre los mismos patrones.

Ascendente en Libra

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido en Leo y este fin de semana conecta en trígono con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries, tu eje complementario. En términos energéticos es posible que sientas una combinación ambivalente, una mezcla de optimismo y exigencia, ya sea para conversar temas difíciles con tu pareja o en el trabajo.

Tip: aceptá tus contradicciones.

Ascendente en Escorpio

Plutón (tu regente) mantiene su marcha retrógrada por tu signo y este fin de semana descansa de las interacciones planetarias. Mientras tanto, Marte (planeta de la acción) se despide de Tauro, tu eje complementario, y lo hace conectando en trígono con Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer. Esta configuración trae una sensación de fluidez y confianza, ideal para apostar por lo que querés.

Tip: para avanzar tenés que liberarte de viejos resentimientos.

Ascendente en Sagitario

Información energética importante: Júpiter (tu regente) se despide de Cáncer y lo hace conectando con Marte (planeta de la acción) en Tauro. Para vos esta interacción trae una última enseñanza: una valoración de lo estable, de lo leal, de la tradición y de la sensibilidad. Es un buen momento para pensar en tu pasado y ver todo lo que creciste en términos afectivos.

Tip: que no te gane la nostalgia.

Las implicancias del paso del Sol por Cáncer para todos los signos iStock

Ascendente en Capricornio

La temporada de Cáncer, tu eje complementario, ilumina la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Es buen momento para llevar la atención al plano íntimo y afectivo. Por otro lado, Saturno (regente del ascendente en Capricornio) continúa su recorrido por Aries y este fin de semana conecta en trígono con Venus (planeta de las relaciones) en Leo. Esta interacción puede despertar tus ganas de hacer algo distinto, de sentirte especial e importante.

Tip: el reconocimiento no se pide, se actúa.

Ascendente en Acuario

Venus (planeta de las relaciones) continúa su recorrido por Leo, tu eje complementario, y conecta con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta configuración es interesante si querés involucrarte en una relación amorosa. A su vez, puede sumarte disciplina y paciencia para cerrar un trabajo.

Tip: hacer las cosas seriamente no quita creatividad.

Ascendente en Piscis

Neptuno (tu regente) en su tránsito por Aries conecta en cuadratura con el Sol en Cáncer. Esta configuración puede iluminar qué te gustaría cambiar del modo en que te relacionas con tus emociones de cara al futuro. No se trata de ser otra persona, se trata de encontrar una manera amorosa de aceptar tu sensibilidad.