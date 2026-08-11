Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en agosto en la Argentina

Los colores son para muchas personas, mucho más que una elección estética o de gustos. Desde la antigüedad, diferentes civilizaciones encontraban cierto sentido a cada gama. Algunas sociedades asociaban el uso de ciertos tonos con temas espirituales y energéticos, los consideraban como herramientas capaces de representar emociones y estados de ánimo. En la actualidad, muchas personas consideran que son representaciones de energías disponibles, que ayudan a manifestar algo o alcanzar cierto estado anímico o mental.

Cada tonalidad posee características particulares que pueden ayudar a reforzar ciertas cualidades personales, aportar equilibrio o favorecer procesos de crecimiento y transformación. Es por ello que muchas personas eligen incorporar determinados colores en su vestimenta, accesorios, espacios de trabajo o elementos cotidianos cuando desean manifestar una intención específica.

¿Cómo saber tu ascendente?

En astrología, cada mes plantea una nueva energía, gracias a los tránsitos planetarios. Los sucesos astronómicos pueden causar cambios, oportunidades, aprendizajes o momentos de prueba para los signos. Es por ello que cada astro del zodíaco puede aprovechar las diferentes temporadas para trabajar algún asunto de su vida en particular. Agosto de 2026 se presenta como un mes intenso y movilizador. La temporada de Leo impulsa la expresión de la identidad, la creatividad y la búsqueda de reconocimiento. Los colores pueden convertirse en aliados para atravesar el mes con equilibrio.

A continuación, la tonalidad ideal para cada signo del Zodíaco durante agosto.

Aries: granate

Se trata de un rojo oscuro e intenso, que transmite fortaleza, determinación y confianza. Resulta ideal para las personas de Aries durante agosto, un mes el que deberán administrar su energía con inteligencia y evitar desgastarse en situaciones no urgentes. Esta tonalidad favorece la perseverancia y ayuda a mantener el foco en objetivos concretos.

Este es el color de cada signo para agosto Freepik

Tauro: pistacho

Se trata de un tono de verde luminoso y suave que combina frescura con estabilidad. Desde un punto de vista energético, sirve como una herramienta para abrirse a nuevas experiencias sin abandonar la seguridad que tanto valoran. El verde pistacho favorece la flexibilidad mental, ayuda a reducir preocupaciones innecesarias y aporta una sensación de bienestar.

Géminis: arcilla rosada

Este color remite a una arena rosada, con mezcla matices beige y tierras. El signo de los gemelos podrá utilizarla para equilibrar su entusiasmo y rapidez mental, que por momentos puede generarles cansancio y estrés. Les dará una actitud más receptiva hacia los demás, con una comunicación empática y con mayor sensibilidad.

Cáncer: eucalipto

El verde eucalipto es una tonalidad inspirada en la naturaleza, asociada con la renovación y la calma emocional. Las personas de Cáncer podrán gozar de sus cualidades durante un período que las invita a actuar con mayor firmeza sin perder sensibilidad. Este color les ayuda a gestionar emociones intensas y afrontar cambios con una actitud más serena.

Leo: azafrán

Este tono cálido se sitúa entre el amarillo y el naranja, por lo que expresa entusiasmo, vitalidad y magnetismo. Acompañará al león en su temporada, otorgándole el poder necesario para crecer y obtener el reconocimiento que desean. Transmite energía, buena fortuna y positivismo, cualidades típicas de este signo del elemento Fuego.

Virgo: celadón

Es un color producto del verde pálido y el gris, con ligeros matices azulados o de jade. Representa equilibrio, claridad y capacidad de observación, aspectos esenciales para las personas de Virgo en Agosto. Previo a su temporada, podrán utilizarlo para organizar proyectos, establecer prioridades y tomar decisiones prácticas.

Libra: rosa viejo

El rosa viejo combina elegancia y serenidad, aspectos esenciales para el signo de la balanza. Con Venus transitando en su constelación durante parte del mes, las personas de Libra podrán utilizar este color para reforzar la armonía en sus relaciones y expresar sus sentimientos con mayor autenticidad.

A cada signo le corresponde un color distinto Freepik

Escorpio: ónix

Inspirado en la piedra del mismo nombre, el ónix presenta un tono oscuro asociado con la profundidad emocional y la protección. En Agosto, las personas de Escorpio atraviesan un período que favorece la introspección y la transformación personal. Esta tonalidad ayuda a mantener la estabilidad frente a cambios importantes.

Sagitario: mostaza

Es una mezcla vibrante de amarillo y naranja que transmite alegría, movimiento y entusiasmo. Para el signo del arquero, esta tonalidad representa una invitación a explorar nuevas posibilidades y mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Favorece la curiosidad, la espontaneidad y el deseo de ampliar sus horizontes.

Capricornio: taupe

También conocido como topo, es una combinación de marrón y gris que transmite estabilidad y madurez. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra podrán usar este color para fortalecer la concentración y organizar sus responsabilidades con mayor claridad. Es ideal para construir proyectos ambiciosos a largo plazo sin dejarse influir por las presiones externas.

Acuario: azul petróleo

Es un color que combina matices verdes con un azul profundo, lo que refiere a la innovación y visión alternativa del futuro. Las personas de Acuario pueden utilizarlo como una fuente de inspiración para desarrollar ideas originales y fortalecer su independencia. Agosto trata sobre la firmeza profesional y la capacidad de conquistar sus metas.

Piscis: rosa palo

También conocido como cuarzo rosa, es una tonalidad suave asociada a la empatía, la sensibilidad y la conexión emocional. Este color ayudará a los peces a canalizar su imaginación de manera constructiva y a fortalecer vínculos significativos. Establece un nexo entre su vida interior y las responsabilidades del mundo real.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo