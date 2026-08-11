Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en agosto en la Argentina
Cada uno tiene una tonalidad que se alinea con su energía y con los objetivos que tiene para el octavo mes del año; ¿cuál le toca a cada uno?
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Los colores son para muchas personas, mucho más que una elección estética o de gustos. Desde la antigüedad, diferentes civilizaciones encontraban cierto sentido a cada gama. Algunas sociedades asociaban el uso de ciertos tonos con temas espirituales y energéticos, los consideraban como herramientas capaces de representar emociones y estados de ánimo. En la actualidad, muchas personas consideran que son representaciones de energías disponibles, que ayudan a manifestar algo o alcanzar cierto estado anímico o mental.
Cada tonalidad posee características particulares que pueden ayudar a reforzar ciertas cualidades personales, aportar equilibrio o favorecer procesos de crecimiento y transformación. Es por ello que muchas personas eligen incorporar determinados colores en su vestimenta, accesorios, espacios de trabajo o elementos cotidianos cuando desean manifestar una intención específica.
En astrología, cada mes plantea una nueva energía, gracias a los tránsitos planetarios. Los sucesos astronómicos pueden causar cambios, oportunidades, aprendizajes o momentos de prueba para los signos. Es por ello que cada astro del zodíaco puede aprovechar las diferentes temporadas para trabajar algún asunto de su vida en particular. Agosto de 2026 se presenta como un mes intenso y movilizador. La temporada de Leo impulsa la expresión de la identidad, la creatividad y la búsqueda de reconocimiento. Los colores pueden convertirse en aliados para atravesar el mes con equilibrio.
A continuación, la tonalidad ideal para cada signo del Zodíaco durante agosto.
Aries: granate
Se trata de un rojo oscuro e intenso, que transmite fortaleza, determinación y confianza. Resulta ideal para las personas de Aries durante agosto, un mes el que deberán administrar su energía con inteligencia y evitar desgastarse en situaciones no urgentes. Esta tonalidad favorece la perseverancia y ayuda a mantener el foco en objetivos concretos.
Tauro: pistacho
Se trata de un tono de verde luminoso y suave que combina frescura con estabilidad. Desde un punto de vista energético, sirve como una herramienta para abrirse a nuevas experiencias sin abandonar la seguridad que tanto valoran. El verde pistacho favorece la flexibilidad mental, ayuda a reducir preocupaciones innecesarias y aporta una sensación de bienestar.
Géminis: arcilla rosada
Este color remite a una arena rosada, con mezcla matices beige y tierras. El signo de los gemelos podrá utilizarla para equilibrar su entusiasmo y rapidez mental, que por momentos puede generarles cansancio y estrés. Les dará una actitud más receptiva hacia los demás, con una comunicación empática y con mayor sensibilidad.
Cáncer: eucalipto
El verde eucalipto es una tonalidad inspirada en la naturaleza, asociada con la renovación y la calma emocional. Las personas de Cáncer podrán gozar de sus cualidades durante un período que las invita a actuar con mayor firmeza sin perder sensibilidad. Este color les ayuda a gestionar emociones intensas y afrontar cambios con una actitud más serena.
Leo: azafrán
Este tono cálido se sitúa entre el amarillo y el naranja, por lo que expresa entusiasmo, vitalidad y magnetismo. Acompañará al león en su temporada, otorgándole el poder necesario para crecer y obtener el reconocimiento que desean. Transmite energía, buena fortuna y positivismo, cualidades típicas de este signo del elemento Fuego.
Virgo: celadón
Es un color producto del verde pálido y el gris, con ligeros matices azulados o de jade. Representa equilibrio, claridad y capacidad de observación, aspectos esenciales para las personas de Virgo en Agosto. Previo a su temporada, podrán utilizarlo para organizar proyectos, establecer prioridades y tomar decisiones prácticas.
Libra: rosa viejo
El rosa viejo combina elegancia y serenidad, aspectos esenciales para el signo de la balanza. Con Venus transitando en su constelación durante parte del mes, las personas de Libra podrán utilizar este color para reforzar la armonía en sus relaciones y expresar sus sentimientos con mayor autenticidad.
Escorpio: ónix
Inspirado en la piedra del mismo nombre, el ónix presenta un tono oscuro asociado con la profundidad emocional y la protección. En Agosto, las personas de Escorpio atraviesan un período que favorece la introspección y la transformación personal. Esta tonalidad ayuda a mantener la estabilidad frente a cambios importantes.
Sagitario: mostaza
Es una mezcla vibrante de amarillo y naranja que transmite alegría, movimiento y entusiasmo. Para el signo del arquero, esta tonalidad representa una invitación a explorar nuevas posibilidades y mantener una actitud positiva frente a los desafíos. Favorece la curiosidad, la espontaneidad y el deseo de ampliar sus horizontes.
Capricornio: taupe
También conocido como topo, es una combinación de marrón y gris que transmite estabilidad y madurez. Los nacidos bajo este signo del elemento Tierra podrán usar este color para fortalecer la concentración y organizar sus responsabilidades con mayor claridad. Es ideal para construir proyectos ambiciosos a largo plazo sin dejarse influir por las presiones externas.
Acuario: azul petróleo
Es un color que combina matices verdes con un azul profundo, lo que refiere a la innovación y visión alternativa del futuro. Las personas de Acuario pueden utilizarlo como una fuente de inspiración para desarrollar ideas originales y fortalecer su independencia. Agosto trata sobre la firmeza profesional y la capacidad de conquistar sus metas.
Piscis: rosa palo
También conocido como cuarzo rosa, es una tonalidad suave asociada a la empatía, la sensibilidad y la conexión emocional. Este color ayudará a los peces a canalizar su imaginación de manera constructiva y a fortalecer vínculos significativos. Establece un nexo entre su vida interior y las responsabilidades del mundo real.
|Signo
|Fechas
Aries
21 de marzo – 19 de abril
Tauro
20 de abril – 20 de mayo
Géminis
21 de mayo – 20 de junio
Cáncer
21 de junio – 22 de julio
Leo
23 de julio – 22 de agosto
Virgo
23 de agosto – 22 de septiembre
Libra
23 de septiembre – 22 de octubre
Escorpio
23 de octubre – 21 de noviembre
Sagitario
22 de noviembre – 21 de diciembre
Capricornio
22 de diciembre – 19 de enero
Acuario
20 de enero – 18 de febrero
Piscis
19 de febrero – 20 de marzo