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Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 14 de mayo de 2026
Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 14 de mayo

  • Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.
  • Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.
  • Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

  • Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.
  • Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.
  • Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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