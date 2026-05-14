Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 14 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Géminis
- 1 minuto de lectura'
Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.
Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio
Qué le espera a Géminis el jueves 14 de mayo
- Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.
- Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.
- Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.
Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer
Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.
- Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.
- Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.
- Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |