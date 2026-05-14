Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 14 de mayo de 2026

Cuando aprenda a dejarse sorprender por lo inesperado, sepa que le irá mucho mejor en su vida. Deje de buscar explicaciones para todas las cosas.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 14 de mayo

Amor: El planeta Venus favorecerá su seducción. Deberá aprovechar que su imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que hace tiempo le interesa.

Riqueza: Diagrame sus finanzas con serenidad. Usted tiene la capacidad para concretar esos proyectos complicados y disfrutar del éxito sin la ayuda de alguien.

Bienestar: Propóngase hacer una vida más saludable, evite los excesos en comida y bebidas. Si sale a cenar fuera de su casa trate de medirse con lo que come y toma.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Relájese, ya que será una jornada donde su espontaneidad será bien recibida. No deje pasar el tiempo y exprese sus emociones en el momento oportuno.

Amor: Transitará un ciclo de maduración en las relaciones. Hoy dará por concluida esa relación que tiene con esa persona que hace tiempo esta desgastada.

Riqueza: Comprenda que si intenta incluir nuevos métodos de trabajo en algunos de sus proyectos, en poco tiempo obtendrá favorables respuestas al cambio.

Bienestar: Si pretende tener un buen estado psicofísico, será óptimo que descanse más por las noches, coma menos y abandone el sedentarismo lo antes posible.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |