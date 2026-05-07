Horóscopo de Géminis de hoy: jueves 7 de mayo de 2026

Se acerca una etapa donde podrá generar una transformación total en su vida. Recuerde que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el jueves 7 de mayo

Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Disminuya el nivel de adrenalina, ya que su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Trate de ser más paciente y verá que se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Los astros podrán activar su energía de empuje y le permitirá sentirse pleno, original y con demasiadas fuerzas para avanzar en las metas preestablecidas.

Amor: Procure poner limites precisos en la relación de pareja. Las criticas de su alma gemela le resultaran intolerables y podrían terminar discutiendo.

Riqueza: Considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda pero no se olvide de asesorarse. Si tiene alguna en vista, consulte el precio y vea si le conviene.

Bienestar: Si se siente demasiado estresado. Sepa que debería posponer por unos días los desafíos profesionales y entrar en contacto con su costado espiritual.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |