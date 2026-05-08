Horóscopo de Géminis de hoy: viernes 8 de mayo de 2026

Muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. En esos casos, trate de reflexionar antes de actuar.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 8 de mayo

Amor: Aunque se sienta muy cansado en esta jornada, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Se acerca una etapa donde podrá generar una transformación total en su vida. Recuerde que los cambios siempre nos conducen a un nuevo aprendizaje.

Amor: Otórguese la oportunidad para un encuentro intimo durante esta noche. Prepárese, ya que le hará relevar sensaciones que nunca experimento en su vida.

Riqueza: Prepárese y enfóquese en muchos de los nuevos negocios que le ofrecieron hace poco, ya que le generarán demasiada abundancia monetaria y prosperidad.

Bienestar: Disminuya el nivel de adrenalina, ya que su cuerpo le pasará factura en cualquier momento. Trate de ser más paciente y verá que se sentirá mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |