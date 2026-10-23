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LA NACION

Horóscopo de Géminis viernes 23 de octubre: apostá a tu crecimiento

Los geminianos deben "apostar al crecimiento y ser diplomáticos", ya que estas recomendaciones astrológicas te permitirán consolidar tus vínculos y tu bienestar general

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Géminis viernes 23 de octubre: apostá a tu crecimiento
Horóscopo de Géminis viernes 23 de octubre: apostá a tu crecimiento

En este viernes 23 de octubre, las predicciones para Géminis indican que es un momento ideal para confiar en tu instinto y proyectar tu futuro con total libertad. Según las recomendaciones astrológicas de tu horóscopo, para que este día sea positivo en el zodiaco, deberás equilibrar tu faceta social con el amor, organizando una salida especial con tu pareja, y tu faceta profesional, donde la riqueza dependerá de tu capacidad para resolver conflictos con tacto. No descuides tu bienestar físico ni emocional, ya que es fundamental que moderes tu rigidez para fortalecer los lazos con tu círculo íntimo y así sentirte mejor con vos mismo.

Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.

Fechas: 22 de Mayo al 21 de Junio

Qué le espera a Géminis el viernes 23 de octubre

  • Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.
  • Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.
  • Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Géminis en el día de ayer

Intente minimizar los problemas, ya que no todo es tan dramático como parece. Tenga paciencia y en poco tiempo podrá olvidar sus preocupaciones.

  • Amor: Un enamoramiento fulminante puede llegar a ser engañoso. Manéjese con cautela para que su corazón luego no sufra, caso contrario, no creerá más en amor.
  • Riqueza: Cuando se decida y consagre tiempo para poner en practica sus dotes profesionales, verá que surgirán nuevas fuentes de ingreso. Queda en usted la decisión.
  • Bienestar: Sea consciente y acepte que necesita si o si alimentarse sanamente. Momento para que elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo.

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Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

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