Horóscopo chino del 21 al 28 de febrero: qué te depara la semana, según tu año de nacimiento

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Una excelente predisposición para concretar negocios rentables movilizará el sector económico y podrás percibir alguna ganancia extra. Las circunstancias te permitirán llevar a buen puerto tus planes y encontrar los medios para realizarlos y financiarlos. Si logras equilibrar las entradas y salidas mejorará tu situación y podrás obtener lo que deseas. Será un tiempo de apertura en la forma de relacionarte y comunicarte. Progresarás espiritualmente al cooperar y establecer múltiples relaciones interpersonales. Aumentará tu autoestima y conocerás a nuevas personas que serán muy importantes en tu futuro.

Tendencia: Actitud positiva que atraerá el amor y la buena fortuna.

Las predicciones semanales para la Rata

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Te sentirás más seguro para poner en práctica tus ideas y proyectos. La economía del Búfalo tendrá un cambio notable, por lo que deberás actuar con inteligencia y utilizar tus recursos con estrategias bien precisas. Es tiempo de organizar pensamientos y acciones, sin perder de vista los objetivos que se quieres lograr. Posibilidad de cambiar tus creencias al encontrar nuevas filosofías más acordes a este momento de tu vida, el interés por asuntos espirituales te inclinará al estudio y la investigación. Todo tipo de unión afectiva estará favorecida durante esta etapa. En tu vida sentimental encontrarás el equilibrio, la alegría y el buen humor.

Tendencia: Tiempo de tomar el mando, crear y prosperar.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Muchos asuntos se renovarán en tu vida. Será una etapa de mayor solidez con la gran oportunidad de conquistar lo que deseas. El año del Tigre pondrá muchas pruebas en tu camino. Deberás ser consciente de que todo tipo de obstáculo que enfrentes, tendrá un solo propósito: tu crecimiento. Desarrollarás paciencia y mayor tolerancia. Será una buena oportunidad para cerrar un capítulo que ya cumplió su cometido, fortalecer tu carácter y liberarte de viejas ataduras. Habrá estabilidad y mayor compromiso en la vida afectiva. Las relaciones tomarán un carácter más serio y comprometido.

Tendencia: Abundancia y generosidad para compartirla.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Promoverás tus ideas y sabrás canalizarlas hacia áreas fértiles donde poder expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. Ciertos cambios novedosos permitirán organizar tu vida de un modo diferente y original. Los estudios, las publicaciones y la comunicación traerán suerte y posibles ganancias económicas al Gato. Será muy fácil comunicarse; ideal para cualquier profesión donde haya trato personal y contacto con público. Los niños requerirán de mucha atención y paciencia, pero también serán una fuente de diversión y alegrías. Una relación que parecía pasajera, podrá transformarse en algo más comprometido.

Tendencia: No habrá obstáculo que no puedas vencer ni meta que no puedas alcanzar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón comenzarás la semana con bastantes retos en el área laboral, por lo que deberás mantener mucho orden y ser práctico en el modo de llevar a cabo tus asuntos. Tus amistades estarán muy próximas y muchas de ellas serán un puntal muy importante para tu trabajo o alguna ayuda o gestión que necesites realizar. Un viejo anhelo podría concretarse ahora y tus emociones encontrarán el equilibrio y la estabilidad que estabas buscando. La influencia del momento te alejará de todo lo que signifique apariencia y frivolidad, desarrollarás espiritualidad, sabiduría y amor.

Tendencia: Intuiciones. Sueños reveladores.

Así se presentará la semana para el Dragón

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El panorama laboral de la Serpiente se despejará de problemas y surgirá una oportunidad que has estado esperando por mucho tiempo. Toda actividad que comiences en este tiempo estará destinada a un crecimiento lento, pero firme y duradero. Te sentirás más valiente para luchar contra cualquier obstáculo y no tendrás miedo a las adversidades que puedan presentarse. Tu desarrollado sexto sentido te ayudará a saber dónde depositar tu fuerza y confianza. En las relaciones deberás estar atento y no demandar más de lo que eres capaz de ofrecer. Trabajar el desapego y el control.

Tendencia: Transmutar lo negativo en positivo a través de la reflexión y la cooperación.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Predisposición positiva para enfrentar una intensa vida social. La posibilidad de asociarte con un viejo amigo podrá aportar solidez a tus proyectos. Mejora la economía y las posibilidades de progreso del Caballo. Las energías te acompañarán en este período aunque algunos asuntos familiares serán motivo de preocupación y demandarán tiempo y dedicación extra. En el amor, lograrás superar dudas y mostrar tus verdaderos sentimientos. A los más solitarios del signo se les presentará la oportunidad de abrir su corazón y vencer la propia resistencia.

Tendencia: Viajes o pequeñas escapadas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tiempo de espera para la Cabra. No será momento oportuno para lanzarte hacia nuevas contiendas, ni para realizar cambios que impliquen riesgos. Lo mejor será dilatar nuevos emprendimientos a la espera de mejores condiciones para hacerlo. Cuida mucho tus movimientos y no descuides los papeles, negocios y todo lo concerniente al trabajo. Esta etapa puede traer descuidos, olvidos o despistes, así que será importante estar atento y prevenir cualquier inconveniente. Momento propicio para la reflexión, el establecimiento de prioridades y el autocuidado. Estarás emocionalmente vulnerable y deberás ser paciente, discreto y receptivo.

Tendencia: Susceptibilidad. Necesidad imperiosa de autoprotección.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante esta semana, el trabajo y el amor ocuparán los lugares más destacados de la vida de la Rata. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán positivamente y te pondrán muy activo. Dado que estarás muy ocupado, procura destinar tiempo suficiente al descanso y la distracción a fin de no estresarte. Pasarás algunas pruebas, el año del Tigre, tu signo opuesto, pondrá algunos frenos a tu sed de independencia e individualidad. Aprenderás mucho de los demás y evolucionarás en el proceso. En lo afectivo, deberás ser comprensivo, evitar los celos y fortalecer la confianza ya que de lo contrario, se debilitará tu relación.

Tendencia: Asociaciones, trabajo en equipo.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Muchas posibilidades de crecimiento en lo comercial y laboral para el Gallo. Podrás favorecerte a través de ganancias compartidas con otras personas, ya sean socios o familia. Momento para quitar del camino todo aquello que estorbe o impida el avance, así como mantener las ideas despejadas reforzando los propios talentos y aptitudes. Tu poder interno te guiará sabiendo con certeza qué camino tomar. Se renovará tu energía y tomarás las riendas de tu trabajo y tu vida personal. Un nuevo aire renovará tu vida afectiva. Florecerá el amor y existe una fuerte tendencia a relacionarte con personas extranjeras o de diferentes culturas.

Tendencia: Atracción por lo novedoso y diferente.

Para el Gallo es el momento para quitar del camino todo aquello que impida el avance

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El deseo de adquirir mejores condiciones en el trabajo te llevará a la búsqueda de nuevas oportunidades, las cuales no tardarán en aparecer pero será indispensable que sepas aprovecharlas así como actuar en el momento oportuno. El ejercicio y mantenerte en movimiento canalizará positivamente el exceso de energía y mejorará el humor. La última fase de la semana traerá gratas alegrías a tu vida. En el amor, sabrás encontrar la solución a problemas que desde hace tiempo son causa de inestabilidad. Superarás situaciones críticas en la pareja y se encaminará el clima sentimental hacia decisiones más comprometidas.

Tendencia: El Perro gozará de una armoniosa combinación entre la pasión y la razón.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Advertirás en tu entorno un aire positivo y lleno de novedades que podrán implicarte personalmente. Tu habilidad y sentido común te llevarán a trabajar persistentemente en tu profesión. El deseo de seguridad estará bien respaldado y no se te escapará ningún detalle. La naturaleza precavida e industriosa del Chancho te hará muy responsable y eficaz; sabrás construir un mundo útil mediante el trabajo asiduo y una paciente perseverancia. La razón reinará en este período por lo que será muy propicio para corregir conductas o errores del pasado, lo cual te permitirá vivir el amor de manera más serena y madura.