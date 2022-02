Horóscopo chino 2022: qué le depara a cada signo el año del Tigre de Agua

Este mes de febrero comenzó el año chino del Tigre de Agua, que dejó atrás al pasado año del Buey de metal. El animal regente del nuevo ciclo es el tercero del horóscopo chino, y su reinado se extenderá hasta el próximo 22 de enero de 2023.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata se sentirá a gusto este año. El coraje, magnetismo y capacidad de realizar acciones arriesgadas, propias de la naturaleza del Tigre, le fascinan y estimulan su inquieto intelecto. Provoca su admiración y es capaz de seguirle el ritmo. Luego del año del Buey, más estable, austero y productivo, llega la hora de dar un paso adelante, animarse a más y creer que con voluntad todo es posible.

Este año es probable que vuelvas a viajar, que tengas una actividad social agitada, y también momentos de extrema tranquilidad, reposo y contemplación. Excelente para realizar alguna terapia o actividad innovadora que te permita mantener cuerpo y mente en equilibrio. Iniciarás una etapa en donde será posible consolidar grandes metas laborales, económicas y personales. El Tigre te brindará realismo y buenas ideas para poner en práctica. Enamorarte y vivir el amor a pleno será uno de tus objetivos más importantes en 2022. Tendrás oportunidades, una buena base afectiva y sentirás protección. I Ver horóscopo completo

Se viene un 2022 de concreción de proyectos para la Rata

Buey (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Finalizarás tu año con la satisfacción que brinda la tarea cumplida. Luego de haber trabajado duro, en el año del Tigre sentirás que todo esfuerzo realizado ha valido la pena. Iniciarás un período de cosecha que afianzará tu situación económica al tiempo que elevará tu posición y confianza personal. Has superado obstáculos, nuevos desafíos y la propia resistencia por lo que el balance es positivo. Ahora tu mente se abrirá a nuevos mundos. Habrá cambios en la forma de comunicar y relacionarte. Dejarás de lado viejos prejuicios y observarás el mundo de un modo menos crítico y más amable. No será difícil sentir mayor empatía con tu entorno y sabrás expresarte de manera convincente y locuaz. Un año de resurgimiento en todo sentido para el Buey. Meticuloso y a su ritmo, puede que cueste seguirle el paso al Tigre, sus altibajos y sorpresas. Sin embargo, su energía encenderá la ambición y te llevará a conquistar grandes logros. El Tigre es promesa de un año próspero que puede marcar un nuevo punto de partida en tu vida. El amor será un fuerte incentivo, buen año para fortalecer las relaciones. I Ver horóscopo completo

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este será un año muy importante y fundacional en tu vida. El año de tu signo da lugar a un nuevo ciclo vital con energías renovadas y nuevos comienzos. Tomarás decisiones basadas en tus necesidades y aquello que pongas en marcha influirá en el resto del ciclo de doce años. La consigna es buscar nuevas oportunidades y no desalentarse ante los obstáculos. Las condiciones serán inmejorables para la expansión y prosperidad. Un nuevo aire para la vida de los felinos que podrán sentir ahora mayor estabilidad y confianza.

Es tiempo de una gran reestructuración que te llevará a prosperar y triunfar, pero será necesario confiar, tanto en tus capacidades como en tu destino. En el año del propio signo se manifiestan cuestiones kármicas que deben ser enfrentadas y subsanadas, un tiempo de limpieza emocional que dará lugar a lo nuevo. El valor será tu estandarte y te permitirá eliminar lo que ya no va más para construir nuevas bases hacia un futuro prometedor. Todo resultará más fácil y podrás transitar sobre pies firmes los terrenos del amor. Este año, cada paso que des, abrirá un nuevo camino de esperanza hacia el porvenir. I Ver horóscopo completo

Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023)

Vivirás un año intenso. En muchos casos habrá cambios importantes en las actividades y en otros, es posible que surjan nuevas oportunidades que tentarán al perceptivo Conejo a dar un giro de 180 grados en sus ocupaciones. Harán dinero a través de actividades sociales, creativas, innovadoras y diferentes. Sensual y muy sociable, este año te animarás a la aventura, romperás tus propios límites y podrás superar cuestiones pendientes. Estás iniciando un gran proceso de cambio en el que ya no se puede parar ni volver atrás. Este tiempo te dará la oportunidad de actuar a conciencia y con determinación para acertar en tus elecciones a futuro. Pero será fundamental tener bien claro en quién o en qué depositar tu confianza y compartir objetivos. Enfocarte en lo importante y no dejar las cosas a medias será el reto que te impondrá el año del Tigre. Si lo haces, los beneficios no tardarán en llegar. Será importante cuidar la salud; la gran sensibilidad emocional podría desembocar en somatizaciones. El amor fluirá de manera espontánea y positiva, estarás muy conectado con los sentimientos propios y de quienes te rodean. I Ver horóscopo completo

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Brillarás con luz propia y todos se beneficiarán con tu alegría y apoyo. Te comprometerás con toda causa en pro del bien común y la equidad. Surge la necesidad de eliminar lo que ya no sirve, sea interno o externo. Es probable que debas liberarte de ciertos aspectos del pasado para dar espacio al nuevo impulso que está tomando forma lentamente en tu interior. Buen momento para el trabajo solidario, para ayudar a quienes sufren y necesitan, el Tigre enfatiza la capacidad de realizar una regeneración espiritual profunda.

Será necesario enfrentarte a ciertos asuntos del pasado que han dejado una herida. Este es el momento de cerrar cicatrices, sanar y soltar. Habrá importantes cambios respecto de tu profesión, señalando un período de progresos económicos, buenos acuerdos laborales y el establecimiento de nuevos objetivos. Comenzarás una etapa de realizaciones, rica en oportunidades. El amor llamará a la puerta de los más solitarios, mientras que las parejas podrán renovar la relación en un marco de compañerismo, complicidad y buena sintonía. I Ver horóscopo completo

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Iniciarás el año del Tigre con buena energía y grandes oportunidades de superación. Te apartarás de lo que no va alineado a tu verdadero ser y pondrás sanos límites en tu entorno. El nuevo ciclo invita a la independencia, a no estar pendiente de la aprobación ajena y elegir libremente el camino que deseas tomar. El Tigre revela tu poder interior y representa un llamado a la emancipación en todo sentido.

Tomarás las riendas de tu vida, promoverás tus ideas y sabrás canalizar tus pensamientos hacia áreas fértiles donde poder expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. Será fundamental la buena predisposición y cierta flexibilidad, ya que la comunicación y el intercambio pueden darte gratas sorpresas.

Durante la primera mitad del año podrás dar un gran salto profesional y personal. Aunque te adentres en una etapa de nuevas responsabilidades o cargas familiares que debas cumplir, se trata de una gran oportunidad de progreso, desarrollo y liberación. Favorable para matrimonios, uniones especiales o para dar un salto en cuanto a la imagen social. I Ver horóscopo completo

El 2022 será un año favorable para alianzas, algo que incluye matrimonios en el caso de la Serpiente

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo es un signo muy afín al Tigre. Tienen en común los valores de libertad, independencia y rebeldía. Puede ser un año extraordinario pero será fundamental acompañar este proceso que iluminará tu vida. Contarás con el respaldo del Tigre que regulará las energías y apoyará las decisiones. Este año habrá expansión en tu vida. Se trata de un período en general feliz y productivo en el que podrás superar y resolver dificultades anteriores, finalizar el ciclo y emprender un camino de superación general.

Necesitarás cumplir con tus deseos, expresarte y crecer. Buen momento para atraer dinero, ascender en el trabajo o bien ganar un premio o reconocimiento. Invertir en un cambio de look y proyectar una nueva imagen será muy positivo. Habrá cambio de planes, novedades y mucho movimiento gracias a la excitante energía del Tigre.

Un año en general feliz y más fácil en todo sentido. Luego del productivo y práctico año del Búfalo, notarás que tu vida está organizada y tus ideas puestas en marcha. El bienestar, la armonía y el amor renacerán de una manera sorprendente en este período. I Ver horóscopo completo

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La energía del Tigre es inquietante para la Cabra, que deberá ponerse a punto para acompañar el entusiasmo y la intensidad del felino. Este año vas a gozar de múltiples oportunidades de cambios positivos. Estarán a tu alcance siempre y cuando pongas de tu parte lo necesario para aprovecharlas. Tu futuro profesional tendrá cambios inesperados, tu experiencia y habilidades se convertirán en los mejores recursos para este nuevo tiempo.

Paso a paso, podrás mejorar tu carrera y tu riqueza. Será preciso prestar más atención a la salud, ya que se presentarán algunas complicaciones, en especial en cuanto a contracturas o problemas digestivos. Fortalecer el ejercicio, alimentarse saludablemente y asegurar la regularidad del trabajo y el descanso ayudará a mantenerte saludable y activo. Las parejas tendrán la ocasión de resolver cuestiones de convivencia y para quienes estén solteros, habrá grandes oportunidades, especialmente al finalizar el verano y comenzar el otoño. El amor, el arte, la naturaleza y los buenos momentos con amigos, serán tus mejores aliados durante todo el año. I Ver horóscopo completo

Mono (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Tigre es el signo opuesto al Mono, por lo que indica un punto de inflexión en tu camino. Has llegado a la mitad de un ciclo completo y es posible que algunas cuestiones se pongan a prueba con el fin de reafirmar tu posición o bien dar un giro en tus actividades. Un año de mucho aprendizaje para el Mono, en el que deberás saber aprovechar las oportunidades que sin falta se presentarán. La economía irá bien y hasta es posible que logres alguna mejora laboral o bien concretes prósperas asociaciones comerciales. El desafío estará en aprender a canalizar de manera constructiva la poderosa energía, con la posibilidad de mejorar la comunicación en las relaciones.

Es posible que en ocasiones sientas impotencia, porque algunas cuestiones dependerán de los demás. Esta confrontación hará que sientas coartada tu libertad y debas adaptarte a situaciones no elegidas. La paciencia será una dura prueba, por lo que será preciso ser cuidadoso; ver claramente tus objetivos y avanzar hacia ellos con cautela. Establecerás un compromiso estable y renovarás los votos en la pareja. Pero si tu situación es conflictiva, sentirás que llegó la hora de tomar decisiones. I Ver horóscopo completo

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Este año sentirás la energía de los resultados, los beneficios y las metas. Tus sueños se hacen realidad, los negocios encuentran su cauce y prosperan. Tiempo de tomar el mando, crear y prosperar, de conectarte con la abundancia y la generosidad de compartirla. La fuerza, la voluntad y el esfuerzo son las palabras claves que definen la energía que el Tigre sabrá prodigar. Te pondrá en movimiento y el poder que ejercerás sobre el mundo material será producto de la organización, madurez y disciplina. Sabrás sacar provecho de tus múltiples recursos y tu carrera irá en ascenso; llegarás donde te propones con esfuerzo, realismo y practicidad.

Dotado de originalidad, desarrollarás la poderosa creatividad y talentos naturales que serán fuente de alegría y satisfacciones durante todo el año. Pero deberás evitar el estrés, estar abierto y fluir con los acontecimientos. En el amor todo puede suceder: desde querer separarse hasta hacer transformaciones de fondo en la pareja. Los mejores momentos que favorecerán a las parejas y a los más solitarios que buscan un nuevo amor, se darán durante marzo y abril y hacia fin de año. I Ver horóscopo completo

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

El año chino del Tigre pondrá a prueba los buenos reflejos del Perro. Agudiza el olfato y te hará estar más alerta ante las oportunidades, de este modo podrás renovarte y subir un escalón en tu evolución. Habrá movimiento en la vida familiar, posibles mudanzas o cuestiones caseras que deberás atender al comenzar este período. Trabajarás sobre tus raíces y en este proceso descubrirás intereses o talentos no desarrollados hasta ahora.

El Perro es uno de los signos más compatible con el Tigre, por lo que se trata de un año lleno de posibilidades, para conectarte con la abundancia, los propios recursos y tomar conciencia de lo que te pertenece. Descubrirás tesoros internos, te conectarás con lo espiritual, la inspiración y la creatividad. Una particular sanación que te fortalecerá, cerrará antiguas heridas y propiciará el avance. La energía del año regido por el Tigre te invitará a salir de la zona cómoda, romper los propios límites, trabajar el desapego y embarcarte en nuevas aventuras. El amor y los hijos serán el centro de tu vida. I Ver horóscopo completo

Cerdo (1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031)

El 2022 será un año de renovaciones para el Cerdo

El Tigre movilizará las bases de tu vida y deberás estar preparado para lo insólito, lo nuevo y más transgresor. Luego de un año de trabajo constante, sentirás mayor libertad de movimiento y tu hogar será el centro de operaciones desde donde moverás todos los hilos. Si bien la energía del Tigre es social y salidora, este año de agua hará que el Cerdo esté más conectado con sus emociones, necesite contención familiar y revise temas internos de larga data. Propicio para poner al día cuestiones de vivienda, papeleo o trámites pendientes.

Enfocado y muy activo, más allá de los momentos necesarios de introspección, el año se presenta alentador con grandes posibilidades de dejar atrás pesados lastres del pasado. La intensa energía del Tigre desempolvará proyectos postergados, que podrás poner en marcha con entusiasmo y confianza. La intuición estará agudizada y te permitirá reconocer los riesgos y beneficios de cada situación. La economía se mantendrá estable, con algunos golpes de suerte que se darán durante el año dando holgura al bolsillo. El magnetismo felino se potencia anunciando un año rico en conquistas y muy positivo para el amor. No lo arruines con celos, desconfianza o inseguridades propias I Ver horóscopo completo