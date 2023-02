Horóscopo chino: qué te depara en la semana del 27 de febrero al 5 de marzo

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La gran capacidad ejecutiva, propia de la Rata, se verá acentuada y te permitirá concluir algunos asuntos pendientes. Es un buen momento para tramitar gestiones estancadas o cobrar deudas pendientes. También será una semana productiva en la que contarás con una poderosa energía que sabrás canalizar de manera eficaz. Sin embargo, las relaciones con el entorno pueden ser tensas o crearse algún malentendido; con calma y diplomacia podrás evitar desbordes. Aunque las cosas se desarrollen lentamente, con tranquilidad lograrás conquistar tu independencia. De todos modos, deberás evitar que la terquedad te impida ceder en momentos de conflictos.

Tendencia : Habrá fiesta y celebración en la madriguera.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Nuevos dominios podrán convertirse en perspectivas reales para el precavido Búfalo. En esta etapa recibirás un impulso que te tornará más ambicioso. Surgirán ofertas de interés que te pondrán a meditar, ya que no suele apresurarse en las decisiones. Las ganancias se abrirán paso con facilidad, pero no tienes que dejar que se estanquen, sino que deberás fluir con el momento sin miedos. Pero no te obsesiones con el trabajo, ya que puede perjudicar tu salud. Aprender a relajarte y no tomarte tan a pecho los contratiempos será la clave para el bienestar. En el amor, los más solitarios tendrán la oportunidad de salir del ostracismo.

Tendencia : Aceptar lo nuevo que la vida te ofrece.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La influencia de esta semana dará al Tigre el potencial y el valor suficiente para renovarse, iniciar nuevos proyectos y conectarse con lo que más le gusta. Puede que te sientas algo impaciente con respecto a las situaciones existentes y que tengas una constante necesidad de cambio. Deberás antes definir tus verdaderos objetivos y aspiraciones. No es momento de forzar situaciones, sino más bien de reflexionar y decidir internamente con fuerza. En el amor, tu conducta impredecible puede desconcertar a tu pareja. Sin embargo, sabrás superar obstáculos, retomar el vínculo y desplegar tu magnetismo animal.

Tendencia : Buena ocasión para acercarte a tus ambiciones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Los asuntos laborales contarán con buena energía para avanzar. Lograrás enfocarte hacia la superación y tendrás éxito con el dinero. Las preocupaciones se disipan y podrás recuperarte de cualquier adversidad que se presente. Brillarás en cualquier reunión y será auspicioso conformar empresas con amigos, familiares o personas con quienes el Gato se sienta cómodo y confiado. Se trata de un tiempo de actividad productiva en la que, si te tomás en serio el trabajo, tendrás éxito. En cuanto a la vida sentimental, habrá cuestiones que pueden generar tensión. Toca adaptarse y comprender que las diferencias no son siempre negativas.

Tendencia : Oportunidad de triunfar sobre las propias debilidades.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Ocasión de manifestar la poderosa voluntad, entusiasmo y empuje que caracterizan al Dragón. Se trata de un período próspero en cuanto al trabajo y a la economía, ya que pronto recibirás buenas noticias sobre un incremento en las ganancias. En ese sentido, estarás muy positivo y querrás darte algunos gustos. Además, los amigos y la vida social en general será atractiva y brindará satisfacciones, se sucederán las reuniones y los contactos que podrían conducirte por nuevos rumbos. Sin embargo, deberás estar atento ya que un pequeño despiste podría complicarte. cuidado con las distracciones y la torpeza, tanto en las acciones como en las palabras.

Tendencia : El amor debe ser siempre fuente de alegría y paz.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Comenzarás una nueva etapa con grandes posibilidades de crecimiento y realización. Estarás animado por un gran deseo de acción y, con esta energía bien utilizada, te permitirá alcanzar alguna meta. La influencia del momento aconseja a la Serpiente no detenerse ni demorarse y seguir adelante con convicción. Normalmente suele ser cauta en sus movimientos, pero esta vez la agilidad de este período propondrá acelerar los ritmos para no dejar pasar oportunidades de importancia. A su vez, se acercan posiciones en el amor. Las circunstancias permiten recuperar el romanticismo y demostrar aquellos sentimientos que llevas guardados celosamente.

Tendencia : Sugerencias que te incentivan a realizar actividades innovadoras.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana llega acompañada de nuevos proyectos que representarán importantes desafíos para el Caballo. Habrá novedades y cambios acelerados o repentinos, así que deberás estar preparado para afrontar algunos imprevistos. Obtendrás recompensas materiales y personales al emprender con entusiasmo y confianza esta etapa novedosa y movida. Además, contarás con una cuota extra de vitalidad que deberás encaminar de manera constructiva para evitar las acciones impulsivas y no desbordarte emocionalmente; ya que se incrementa el apasionamiento, pero también la inestabilidad.

Tendencia : Encontrar el equilibrio y evitar los impulsos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Excelente momento para expandir los contactos y crecer profesionalmente. Es ideal para promocionar y publicitar tus actividades. La incidencia de esta semana favorece la creatividad y los nuevos proyectos, lo que puede estimular a la Cabra a dar un salto en sus actividades. Sin mayores dificultades podrás llevar a la acción las ideas que tenés en mente. Este momento te impulsará a tomar, en muchos casos, decisiones drásticas. Impactará también en el sector del amor, ya que marcará una nueva etapa en cuanto a las relaciones de pareja, los hijos y la autoexpresión. Es ideal para reiniciar un diálogo amoroso.

Tendencia : Olvidar pequeños detalles que te disgustan.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Entusiasta y con mucho ímpetu, el Mono querrá hacer mil cosas a la vez. Será preciso encontrar la manera de organizarte y encauzar las energías de manera positiva, ya que se trata de una etapa de logros, madurez y realización. Algunos asuntos pueden dilatarse, sin embargo, contarás con el apoyo de amigos que estarán muy presentes y es posible que realicen un proyecto en conjunto. Habrá replanteos en cuanto a lo sentimental. Sin embargo, no te empeñes en mantener actitudes del pasado. Cambiarás la forma de ver las cosas y esta nueva mirada te permitirá sentir mayor plenitud en el amor.

Tendencia : Tu sentido del humor te ayudará a sortear momentos difíciles.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana sentirás internamente la inquietud de realizar cambios que impliquen mejoras en las condiciones generales de tu vida. Pasarás por una etapa de introspección y revisión de planes. Un profundo replanteo hará ingresar al Gallo en un proceso de profunda limpieza. Algo finaliza y esta situación te abrirá nuevos horizontes. En ese sentido, se presentará una gran oportunidad de reflexionar y hacer una especie de balance también respecto a tus relaciones, aquello que verdaderamente querés y necesitás. Habrá un cambio positivo en tu vida afectiva, ya que desecharás viejas actitudes y sentirás que te relacionás de manera más genuina.

Tendencia : Manifestar confianza y seguridad a cada paso.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades resultará en grandes posibilidades sociales y profesionales. Desarrollarás los talentos creativos que pronto te favorecerán económicamente. En esa forma, las energías darán al Perro vigor y confianza en cada acción; te permitirán superar debilidades y marca un tiempo de autoafirmación y mayor coraje. Es un buen momento para anotarte en un gimnasio o iniciar alguna actividad que te mantenga en movimiento. El panorama afectivo estará favorecido por una benéfica energía que brindará equilibrio y bienestar personal. Las dudas se disipan y el amor será el principal protagonista.

Tendencia : Sensualidad, momentos de alto voltaje.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Buena semana para el fuerte y sensual Chancho. Trabajarás con muchas ganas en pos de los objetivos que has trazado y podrás sacar partido de las oportunidades que se presenten. No deberás tomar decisiones basadas en datos escasos, pero si estudiás detalladamente cada posibilidad, sabrás discernir y encontrar la mejor opción. Tu vitalidad física puede pasar por una etapa de debilitamiento, así que será propicio descansar más, hacer un chequeo o cambios en los hábitos cotidianos. Se trata de una etapa de grandes cosechas económicas que, si aprovechás bien, te encumbrará rápidamente en aquello que dominás.