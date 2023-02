Horóscopo chino: qué te depara la semana del 6 al 12 de febrero

escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Una etapa desafiante para la inquieta Rata ya que deberá detener su paso, poner orden y cultivar la templanza. Etapa para asumir responsabilidades y realizar algunos esfuerzos personales en pos del crecimiento espiritual y material. Un tiempo de gran aprendizaje ya que las circunstancias obligarán a rever actitudes y tendencias que muchas veces te juegan en contra. Bueno para tomar decisiones y encontrar accesibles soluciones a todo aquello que te preocupa. Para triunfar en el amor, deberás adoptar una actitud más comprometida, prepararte para vivir experiencias nuevas y no temer arriesgar.

Tendencia : Una noticia agradable cambia el humor y renueva la esperanza

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Estarás muy abocado al trabajo y será preciso cuidar el buen descanso y la alimentación para no desgastarte. Surgirán nuevas ideas e iniciativas pero no deberás impacientarte, ya que algunos asuntos no dependerán solo de tus acciones. Ante los obstáculos, el Búfalo deberá respirar profundo y actuar con temple y sabiduría. Aprovecha de manera positiva las energías para dar un salto y enrumbar tu situación hacia el avance y la superación. Desplegarás tu lado más sensual y será tiempo ideal para las conquistas y los encuentros apasionados. Etapa de realizaciones, crecimiento y felicidad en el entorno familiar.

Tendencia : Excelente para los acuerdos, negocios, viajes o traslados

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Período excelente en todo sentido. Aunque el viento sople a favor, dependerá de cada Tigre aprovecharlo de manera sabia y productiva. Grandes oportunidades para mejorar tu situación económica y profesional, promocionarte o emprender actividades de manera independiente. Se trata de un período ideal para reestructurar tu vida en general, aprender a administrar tiempo, energía y todos tus recursos de un modo diferente, ya que el mal uso o el abuso de las energías, podría repercutir negativamente en el rendimiento y la salud. Si manifiestas el lado más positivo de tu ser, brillarás tanto en tu trabajo, como en el amor.

Tendencia : Los buenos consejos de belleza resaltarán tu lado más estético y seguro

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Semana muy bien aspectada para lo económico, para realizar trámites importantes, solicitar créditos o resolver cuestiones financieras pendientes. Esta semana, el Gato podrá consolidar o darle forma a un proyecto que seguramente necesitará algún ajuste. Pronto estará llegando una etapa de cambios novedosos que te permitirán organizar tu vida de un modo diferente. En el amor, podrías sentirte presionado a asumir un mayor compromiso o a dar un paso decisivo en la relación. Será propicio aclarar internamente tus sentimientos e intenciones; compartir tus necesidades y deseos para llegar a buenos acuerdos.

Tendencia : Conectar con el sentir evitando debatir o luchar contra tus sentimientos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana estará marcada por una intensa actividad laboral para el vigoroso Dragón. Las obligaciones y responsabilidades podrían multiplicarse pero estarás capacitado para enfrentarlas y traerán grandes recompensas luego. Con la mente clara y los objetivos bien definidos podrás resolver cualquier conflicto que se presente. Cambios necesarios para mejorar y avanzar con confianza y seguridad interior. En el amor, es momento de “limpieza”, de enfrentar ciertas cuestiones y ponerles fin si fuera necesario. Armonizar tus sentimientos será una tarea que se tornará urgente.

Tendencia : Actitud abierta que te llevará a vivir momentos excitantes.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Rápido avance hacia las metas profesionales y sociales de la Serpiente. Como resultado de los esfuerzos realizados, obtendrás recompensas monetarias y personales. Llegará algún tipo de reconocimiento o mejora laboral. Deberás adaptarte a lo nuevo que las circunstancias te ofrecen sin aferrarte a viejas posturas, ya que en el ámbito laboral se presentarán cambios y reestructuraciones. La inteligencia y lucidez aplicadas a los asuntos comerciales o laborales mejorará el bienestar general de la familia. Se incrementa la pasión en las relaciones con la inclinación a establecer vínculos más libres, abiertos y armoniosos.

Tendencia : Oportunidad de resurgir en el amor.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las energías que actúan en este tiempo darán un toque definitivo a muchas áreas de vida y te permitirán encontrar la forma de vivir según tu propio ritmo y naturaleza. Contarás con gran vitalidad y el brío propio de quienes han nacido durante un año Caballo. Serán buenos días para tomar decisiones acertadas respecto al trabajo y la economía, para iniciar terapias o tratamientos, salir de compras y utilizar el tiempo para gratificarte y ponerte al día. En el amor, vivirás un proceso de reevaluación sentimental en donde será necesario dar un cierre definitivo a todo lo que te ha causado dolor en el pasado.

Tendencia : Templar el carácter, calmar la ansiedad y no tener apuro.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los nuevos contactos darán un gran impulso a tu desarrollo. Período expansivo con mucha iniciativa en el que cada Cabra tomará decisiones sobre asuntos económicos e inversiones. Intensidad que podrás manifestar a través de iniciativas o bien la renovación de tus actividades. Novedades estimulantes y alentadoras respecto a las finanzas. Podría llegar un dinero extra o recuperar algo que creías perdido. Pero deberás estar atento y no descuidarte. El momento resulta propenso a pequeños contratiempos y la garganta puede ser el punto más delicado y vulnerable. Evitando cambios bruscos de temperatura estarás a cubierto.

Tendencia : Desprenderte de viejos apegos emocionales atraerá mejores situaciones afectivas.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tendrás éxito en los negocios ya que tu intuición sumada a una buena predisposición te permitirá tomar decisiones acertadas en el momento justo. Para los Mono más creativos será una etapa de mucha inspiración y buenas novedades. Todo lo relacionado con la educación, asuntos académicos y relación con niños, será beneficiado y potenciado estos días. En cuanto a lo familiar podrían surgir contratiempos. Tal vez una respuesta que tarda en llegar, demoras en temas de vivienda o bien tensiones que se generan en el núcleo familiar. Ideal para soltar viejos temas con marcada sensibilidad y buena predisposición para el amor.

Tendencia : Es tiempo de tomar las riendas, te sentirás aliviado y mejorará tu humor.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El optimismo será el gran aliado del Gallo. Novedosas ideas, intercambio, negocios y buenos acuerdos. La clave para despegar económicamente estará en hacerle frente a los temores ya que con confianza podrás llegar lejos. Las energías que recibirás en esta etapa traen un nuevo impulso de acción y el acercamiento a la familia: posibles novedades a través de hermanos. Buena oportunidad para evaluar tu comportamiento y realizar algunos cambios. Procura no ser tan exigente y respetar los ritmos de los demás, de este modo mejorarán las relaciones con tu medio ambiente y te sentirás liberado.

Tendencia : Un golpe de suerte de socios o de la pareja hará que mejore tu situación.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Estarás muy perceptivo, lo cual exaltará el “olfato” comercial que el Perro posee. Será oportuno seguir las propias corazonadas ya que pueden llevarte a las puertas de un gran negocio o a una oportunidad laboral que puede ser prometedora. La comunicación social será agradable, discreta y alegre. Serás capaz de percibir más belleza en tu entorno y estarás inspirado. Para los más creativos será una etapa ideal para plasmar su talento. Buen momento para realizar viajes cortos, visitar a personas que quieres o para lucirte en alguna actividad social. Apertura y empatía que genera nuevos romances.

Tendencia : Profundizar en el sentido de la vida, el amor y las relaciones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Un cambio de estrategia permitirá al Chancho avanzar y renovar antiguos conceptos. Sabrás luchar por tus ideales y proyectarte hacia horizontes más amplios. Los obstáculos que puedan presentarse se resolverán con facilidad y aparecerán nuevas oportunidades de crecimiento. Renovarás tus metas y sabrás definir el camino a seguir, evitando dispersiones y el mal uso de las energías. Los viajes darán grandes satisfacciones, te alejarán de la rutina y favorecerán nuevas conquistas en el amor. Buen momento para ocuparte del bienestar y la estética. Oportuno cambio de imagen que te hará sentir renovado.