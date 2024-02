escuchar

El Año nuevo chino llega en los próximos días. Este indica el inicio de un nuevo ciclo del horóscopo de este país asiático. En ese sentido, muchos se preguntan cuándo es y qué trae para cada uno de los 12 animales que componen su rueda zodiacal.

El sábado 10 de febrero es el día en que se celebra un nuevo año en China, específicamente el 4722, según el calendario de esa nación. Así se deja atrás el año del Gato o Conejo de Agua para dar paso al del Dragón de Madera, que se extenderá hasta el 28 de enero de 2025. Se trata del quinto signo de la astrología china, y se caracteriza por una energía poderosa y transformadora que impulsará a los signos de la rueda zodiacal.

En el horóscopo chino, el 2024 es el año del Dragón de Madera

¿Cómo es el año del Dragón de Madera?

El signo del Dragón simboliza la riqueza, poder, liderazgo y valentía. Este ser mitológico ―que es el único que no existe en la rueda zodiacal china― es muy venerado en Oriente y se lo caracteriza como un ser potente, fascinante, fuerte y deslumbrante. Es considerado un animal sagrado que es portador de propósito, fuerza y buen augurio. Por lo tanto, toda persona que nazca en un año del Dragón encarna toda su fuerza como su mayor virtud.

En ese sentido, la llegada de un año Dragón es considerada como un momento bisagra en la vida de todos los signos del horóscopo chino. Significa un nuevo punto de partida en que se da una transformación personal. Bajo su dominio, este signo impulsa a todos hacia nuevos desafíos y le da coraje a las personas para que persigan lo que quieren para su vida.

A todo esto, se le debe sumar lo que trae el elemento de este Año nuevo chino. La madera simboliza la creatividad, la longevidad y la sabiduría en la cultura china. A su vez, representa la generosidad, integridad y honestidad. Un año donde rige este elemento es propicio para construir, concretar, manifestar. También es un tiempo para defender la dignidad y los valores más importantes para la vida de los humanos.

Por lo tanto, este año del Dragón de Madera tenderá a ir más rápido y se caracterizará por mucha actividad física y mental. Además, invita a todas las personas tener un nuevo comienzo, llena de nuevas ideas y proyectos. También las impulsa a poner en palabras lo que sienten y a salir al mundo para conquistar lo que quieren.

¿De qué signo del horóscopo chino sos?

A diferencia de la astrología occidental, los signos del horóscopo chino no se define por meses. Para saber el signo de una persona, basta con identificar su año de nacimiento:

Rata : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Búfalo o Buey : 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009) Tigre : 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) Conejo o Gato : 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Dragón : 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Serpiente : 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Caballo : 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Cabra : 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Mono : 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Gallo : 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Perro : 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Cerdo : 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Cabe recordar que, como cada año tiene un signo en particular, los animales del horóscopo chino solo se repiten cada 12 años.

La rueda zodiacal del horóscopo chino está compuesta por 12 animales

En tanto, el elemento de cada año se determina por la terminación de este en particular. Eso quiere decir que se puede compartir el mismo signo, pero es raro compartir el elemento si las personas no nacieron durante el mismo período. En tanto, puede que algunos tengan el mismo elemento, pero no estén regidos por el mismo animal de la rueda zodiacal.

Los elementos del horóscopo chino son los siguientes:

Metal : años terminados en 0 o 1

: años terminados en 0 o 1 Agua : años terminados en 2 o 3

: años terminados en 2 o 3 Madera : años terminados en 4 o 5

: años terminados en 4 o 5 Fuego : años terminados en 6 o 7

: años terminados en 6 o 7 Tierra : años terminados en 8 o 9

LA NACION