Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia de esta semana favorecerá a la Rata en cuanto a los proyectos profesionales y las estrategias comerciales. Una actitud audaz caracterizará esta etapa de decisiones y mucho movimiento. La vida social se agita y promete agradables sorpresas que abrirán nuevos caminos. Habrá novedades en viajes, estudio y comunicación. Para el amor será una etapa de mayor compromiso y entrega. Ideal para resolver asuntos de pareja, lograr mayor armonía y mejorar la comunicación. Si estás solo o sola, tu poder de seducción acaparará todas las miradas y te llevará al encuentro del amor.

Tendencia : deseos de libertad, innovación e independencia.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La buena energía que recibirá el Búfalo esta semana favorece los negocios y la economía. La oportunidad de movilizarte o viajar no faltará y en muchos casos estos viajes estarán relacionados con el trabajo. No deberás postergar más algunas reparaciones hogareñas, ya que la demora en hacerlo aumentaría los costos. Tus seres queridos ocuparán gran parte de tu tiempo y es posible que debas actuar como mediador ante ciertos conflictos familiares. Ideal para renovar tu imagen o realizar un cambio de look que te haga sentir bien. Aceptar invitaciones de amigos te permitirá recuperar el humor y relajarte.

Tendencia : una intuición especial aleja las malas compañías.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Iniciarás una nueva etapa con entusiasmo y la vitalidad que destaca al Tigre. Nuevo punto de partida ideal para innovarte tanto en lo personal como en el ámbito laboral. Estarás dispuesto a implementar los cambios que te permitan lograr una positiva transformación. El trabajo será continuo y la economía se mantendrá estable. Pronto llegarán los frutos de cada esfuerzo que realices en este período. Habrá replanteos acerca de tu vida sentimental. No te empeñes en mantener actitudes del pasado. Cambiarás la forma de ver las cosas y esta nueva mirada te allanará el camino hacia el amor.

Tendencia : una excesiva confianza en los demás puede ponerte en riesgo.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

En esta etapa, el Gato sentirá que se están gestando nuevos proyectos y seguramente una nueva orientación de vida. Encontrarás satisfacción en las cuestiones prácticas, como también un impulso a pensar en otras posibilidades que indican un nuevo camino. Una energía fresca te predispone a la comunicación y la apertura; a una nueva mirada mental, lejos de los prejuicios y libre de viejas creencias. En el encuentro con los demás habrá mucha empatía y coincidencias afines que rápidamente te llevan a realizar acuerdos. Profundizarás tus vínculos y los harás más auténticos, perdiendo el temor a la intensidad de los sentimientos.

Tendencia : nuevas tendencias, ideas e intuiciones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Habrá novedades para el Dragón, y sabrá adaptarse a lo nuevo con la convicción de que será para bien. Vencerás obstáculos si lográs concentrar tu atención en los objetivos trazados, evitando dispersar tiempo y energía. Ciertas perturbaciones agitarán el clima doméstico al tiempo que se originarán gastos imprevistos. Los días posteriores a la luna nueva del día miércoles, se presentarán tranquilos y estables. Los viajes y traslados traerán beneficios, crecimiento y ricas experiencias. La tendencia a esconder tu sensibilidad y mantener un aparente control de tus emociones y sentimientos, podría hacerte sufrir.

Tendencia : ideas brillantes que iluminan e inspiran a los demás.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La influencia de esta semana trae novedades en los recursos de la Serpiente. Aumentarán los ingresos a través de métodos diferentes y se abrirán nuevas oportunidades comerciales. Afrontarás los desafíos con ganas y apostarás al progreso dispuesto a tomar los riegos que esto implica. La proyección profesional y la vida social se activan y es importante que pienses en la imagen que querés dar al mundo. Posibilidad de planear un viaje soñado que se concretará en los próximos meses. Tu constante búsqueda afectiva te llevará a encontrar estabilidad emocional. Cambio de actitud que beneficia las relaciones.

Tendencia : inusuales e intensas experiencias románticas.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana, el Caballo deberá estar muy atento ante las firmas, negocios y movimiento de dinero. No es momento de realizar inversiones que pueden ser riesgosas o asumir compromisos sin estar seguro. Un cambio de actitud que será positivo te ayudará a superar algunas dudas o limitaciones. Una nueva forma de pensar y ver las cosas que podría generar rupturas o alejamientos de viejas asociaciones con quienes ya no compartís intereses o posturas. La vida afectiva estará favorecida, el Caballo desplegará su magnetismo personal para agradar, seducir y contactar con los demás.

Tendencia : fuerte inspiración para realizar alguna obra destacada.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Muy buena etapa para concretar todo asunto postergado. Se pondrá a prueba el poder de convicción, determinación y faceta más positiva de la Cabra. Deberás lidiar con algunas resistencias externas, pero si lográs vencerlas, avanzarás sin falta y recibirás importantes beneficios. Desearás con mucho énfasis el progreso en tus negocios y tu situación en general. Por ello estarás dispuesto a reconocer los obstáculos y problemas que tengas que enfrentar para superarte. Fuerte energía que aumenta la pasión y el entusiasmo. Una amistad que puede convertirse en romance.

Tendencia : intuiciones acertadas; sueños reveladores.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Algunas cuestiones laborales o profesionales estarán sujetas a cambios, demoras o dependerán en parte de otras personas para el Mono. Será conveniente no forzar situaciones y detenerse a evaluar los acontecimientos, antes de tomar decisiones definitivas. Una combinación dinámica de energías, obligará a los amantes a definir situaciones y a los solitarios a ponerse en marcha en busca de compañía. Las relaciones familiares serán lo bastante importantes como para realizar algunos cambios en la manera de comunicar y relacionarte con ellos. Excelente influencia para el amor, posibles inicios, reencuentros o reconciliaciones.

Tendencia : mechar en la semana momentos para la lectura, el ocio y la contemplación.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Surgirán situaciones que te permitirán demostrar tus cualidades y destacarse. La capacidad para las relaciones públicas y la comunicación del Gallo estarán potenciadas y aportará importantes beneficios. Afianzarás tu patrimonio a través de actividades rentables y pronto tendrás novedades positivas en tu economía. Un ingreso extra de dinero llega en el momento oportuno. Contarás con una intuición especial que te mantendrá alerta para saber cuándo actuar y en quién poder confiar. Crecerá tu magnetismo y sensualidad y por ello los romances se teñirán de erotismo e intensa sexualidad.

Tendencia : el humor será la gran medicina en momentos de tensión.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es el momento de mostrarte y alcanzar importantes objetivos. En esta etapa, el Perro podrá reconocer sus verdaderos anhelos y tener bien en claro los objetivos que deseas alcanzar. Te serán dadas las herramientas para realizar los cambios necesarios en pos del progreso y el bienestar. Es tiempo de sanar y soltar el lastre, para poder proyectar un futuro liviano y esperanzador. La vida social será intensa, y es posible que vivas alguna desilusión en el ámbito de las amistades, tal vez se corra el velo en una relación que habías idealizado. En el amor continúa un período fecundo y conciliador.

Tendencia : brindar ayuda sin perder de vista los propios deseos y necesidades.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La innovación será la clave del éxito tanto en el trabajo, como en la vida personal. El Chancho deberá establecer un orden de prioridades y enfocar la atención en aquello que sea realmente importante. Encontrarás nuevas afinidades con quienes compartir los mismos gustos e intereses. Vivirás una etapa de notable vida social, donde surgirá una sensación de fuerza conjunta que dará estímulo y entusiasmo a todo lo que realices. Positivo para resolver temas de papeles relacionados con la vivienda, saldar deudas y equilibrar la economía. Una poderosa energía señala el comienzo de una etapa de amor, apertura y mayor diversión.

Tendencia : nuevos caminos te acercan al arte y todo lo bello.

