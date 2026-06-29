Conocé tu horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de junio al 5 de julio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La influencia del momento exaltará la inteligencia, rapidez y percepción propias de la Rata. No será complicado enfrentar y superar los obstáculos que puedan presentarse; incluso revertir una situación negativa en algo a tu favor. Pero deberás concentrar y enfocar las energías hacia objetivos concretos y posibles para no desgastarte en vano. Con actitud práctica y decidida, sentirás que nada está fuera de tu alcance. Sabrás administrar tu energía y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que serán clave en la profesión o negocios que realices. Compartirás momentos mágicos con quien amas.

Tendencia : emociones a flor de piel.

El horóscopo chino de los 12 animales que componen la rueda zodiacal oriental iStock

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo buscará ensanchar horizontes a través del propio esfuerzo. Tus asuntos cotidianos y materiales requerirán de atención y disciplina. La buena energía que actúa sobre tu signo respaldará iniciativas que serán posibles y rentables. Será oportuno dar el primer paso, la suerte te acompañará en el área profesional y lograrás ocupar el puesto que tanto anhelás. En cuanto a lo personal, las emociones estarán en ebullición, para bien y para mal. Por un lado estarás muy empático, pero también pueden surgir desbordes emocionales que jueguen en contra. Deberás ser flexible y tomar con calma cualquier obstáculo que se presente.

Tendencia : ir paso a paso, no es momento de sumar presiones.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Los propósitos del Tigre se situarán en su verdadera perspectiva. Habrá novedades y será preciso tomar algunas decisiones respecto al trabajo y las actividades en general. Resistirte a los cambios puede crear mayor incertidumbre. Es momento de animarte y dar un salto. Comenzarás una etapa de intensa actividad ya que contarás con la vitalidad y voluntad necesarias para afrontar todo aquello que te propongas concretar. Habrá novedades sobre personas que se encuentran lejos como también la posibilidad de realizar un viaje que será reparador. En las relaciones podrán surgir algunas dudas.

Tendencia : purificarse, cuidar la alimentación, nutrir el alma y estar sereno.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Nuevas propuestas laborales implicarán mayores responsabilidades pero también ciertos beneficios. La comunicación estará activada, así como la vida social del amoroso Gato. Deberás atender demasiados asuntos a la vez y cuidarte del cansancio y el estrés. Con organización y buena predisposición lograrás cumplir con todo sin desgastar tus energías. Podrás recibir alguna propuesta interesante y te sentirás motivado por entrevistas laborales y noticias gratificantes. Se iluminan las relaciones, excelente para recomponer el cuadro sentimental, vivir el amor de manera más equilibrada y sin llegar a los extremos.

Tendencia : ideal para hacer una pausa, descansar, viajar.

El horóscopo chino de esta semana para el Gato Freepik

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón necesitará organizar su vida de una manera diferente. El planteo de un nuevo orden resolverá problemas cotidianos y armonizará el entorno laboral. Buen momento para realizar cambios y experimentar nueva formas de ver la vida. Será un período positivo para reestructurar o establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Pero deberás evitar las prisas y controlar los impulsos. Habrá despliegue social y mucha actividad profesional que te conectará con nuevos grupos. Llegarán personas a tu vida que pueden incidir positivamente en tu futuro. Las energías del momento darán un tinte muy apasionado a tus relaciones.

Tendencia : productividad, fertilidad, perspectivas favorables.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente podrá sentir una fuerza y empuje especial para avanzar hacia sus objetivos más importantes. La búsqueda de caminos novedosos abrirá las puertas hacia nuevas ideas y aspiraciones. Lo viejo y lo nuevo se enfrentan marcando la hora de tomar decisiones, elegir y arriesgar si es necesario. Será conveniente aprovechar el momento para renovar, asumir nuevos compromisos y trabajar el apego que te impide dar el paso. Algún cobro pendiente permitirá saldar deudas y afrontar esta etapa con mayor tranquilidad. En el amor, después de situaciones de alta intensidad, un poco de aire en la relación la volverá más atractiva.

Tendencia : cuidado con los celos y la necesidad de control.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La energía de esta semana ayudará al Caballo a concretar algunos de sus planes. Si bien se trata de días en los que ciertos temas avanzarán lentamente, podrás poner las energías a tu favor y revertir cualquier situación negativa. Aunque habrá mucho trabajo y responsabilidades, ciertas preocupaciones del pasado comenzarán a desaparecer, para dar lugar a una etapa más liviana y fluida. Simpático y encantador, el Caballo tendrá todo a su favor para ir a la conquista de aquello que le quita el sueño. Buena etapa para transformar cualquier tendencia negativa en el amor y abrirte al amor y al placer de compartir.

Tendencia : aprobarte, amarte y sentirte a salvo.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana para la Cabra es tiempo de lograr mayor autonomía financiera y poder personal, de este modo podrás desarrollar seguridad y sentirte más confiado. La economía será la clave que exigirá que te apliques con energía a generar recursos por un lado y controlar los gastos, por el otro. Las circunstancias exigirán adaptación en tu situación profesional o en las relaciones sociales; mantente alerta y actuá con agilidad. Novedades alentadores, cuestiones que se resuelven en el ámbito familiar y alivianan la mochila. Momento de grandes oportunidades tanto en lo laboral y social, como en lo íntimo, afectivo y personal.

Tendencia : un cambio de look te hará sentir renovado.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Momento de cambios y transición para el inquieto Mono. Organizar la agenda así como centrarte en lo que te interesa será esencial, enfocarte facilitará el camino hacia el éxito. Si alguien te propone algún negocio, será conveniente ir con calma, estudiar en detalle el proyecto y estar atento ante cualquier firma que debas realizar. La economía permanecerá estable siempre y cuando cada Mono sepa ser cuidadoso y canalizar positivamente la poderosa energía que posee. Habrá mucho intercambio y una movida vida social que te acercará a personas que resultarán interesantes a tu corazón.

Tendencia : cuidar las relaciones familiares y atender temas domésticas pendientes.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo tendrá la oportunidad de revertir algunas cuestiones que muchas veces pueden traerle problemas. La paciencia y la tolerancia serán imprescindibles en este tiempo. Implementarás nuevas técnicas y conocimientos que te brindarán interesantes recompensas en el futuro. Podrás visualizar los mejores caminos para llevar adelante tus proyectos siempre que actúes de manera diplomática ya que encontrarás algunas dificultades al trabajar solo y muchos beneficios si lo hacés en equipo. Amoroso y muy protector, el rey del gallinero podrá deshacerse de algunas preocupaciones que le quitaban el sueño.

Tendencia : el amor puede estar muy cerca.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Etapa de introspección y aprendizaje para el Perro, con una tendencia a sentir soledad o a tener dificultad en la relación con los otros. Momento de grandes revelaciones y descubrimiento de aquello que anida en tu inconsciente. Sabrás poner punto final y dar un cierre definitivo a todo aquello que ya no es importante en tu vida, alinearte con tus deseos más profundos y emprender nuevos caminos. Sentirás el apoyo de los tuyos y apreciarás tener estabilidad económica y familiar. Posibilidad de reparar viejos conflictos en la pareja. Si estás solo, necesitarás a alguien que respete tu espacio y tu individualidad.

Tendencia : un consejo recibido a tiempo evitará futuros inconvenientes.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

En estos días, el Chancho podrá renovar sus objetivos y algún viejo sueño se hará más palpable ahora. Un acertado cambio de comportamiento reorientará las iniciativas por vías más factibles y rentables. Buena predisposición a los cambios, que te hará sentir mucho mejor. Vivirás una etapa enriquecedora. Cultivar una actitud de mayor valoración de tus capacidades redundará en grandes posibilidades sociales y profesionales que favorecerán tu economía. En lo personal, será ideal para afianzar lazos afectivos estables. Los más solitarios comenzarán una etapa de apertura que los acercará al amor.

Tendencia : tu vitalidad será óptima y tus acciones estarán protegidas.