Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026: el animal y los elementos desde el 17 de febrero

En el horizonte cultural de Oriente, el Año Nuevo Chino es más que una festividad. Representa un reinicio energético y un momento clave para la reflexión de cara a un nuevo período. Para millones en Asia y el resto del mundo, esta celebración marca el inicio de un ciclo regido por un animal y un elemento específicos del zodíaco oriental, lo que puede influir en proyectos personales, relaciones y decisiones importantes. Es una época de tradiciones ancestrales y expectativas renovadas, que difiere significativamente del calendario occidental.

El Año Nuevo Chino arranca este martes 17 de febrero (Foto/Betterchinatown)

¿Cuándo es el Año Nuevo Chino 2026?

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el próximo 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Esta fecha no coincide con el calendario occidental, dado que se rige por el calendario lunisolar. La determinación de su inicio se basa en la Luna nueva más cercana al día equidistante entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera del hemisferio norte, lo que suele situarlo entre el 21 de enero y el 21 de febrero. La festividad culmina 15 días después con el Festival de los Faroles.

¿Cuál es el animal y el elemento de este Año Nuevo Chino 2026?

El 2026 estará regido por la energía del Caballo de Fuego. El séptimo signo en la rueda zodiacal oriental es un símbolo de libertad, independencia, movimiento, pasión y valentía. En tanto, el elemento Fuego añade dinamismo, acción rápida, creatividad y coraje.

Según la astróloga Susy Forte en una nota de LA NACION, este período augura una etapa productiva, de acción incesante y renovación de ideas. De todos modos, advierte sobre la necesidad de canalizar la energía excesiva con empatía para evitar conflictos o impaciencia. Es un año propicio para iniciar empresas, viajar y tomar decisiones audaces, así como para cerrar capítulos y buscar la expansión.

El 2026 es el Año del Caballo de Fuego para el horóscopo chino

¿Cómo saber cuál es mi signo del horóscopo chino?

A diferencia de la astrología occidental, el signo del horóscopo chino se define por el año de nacimiento y no por el mes. Cada animal se repite cada 12 años, y el ciclo completo del Zodíaco chino está compuesto por doce animales. Para conocer tu signo, simplemente identifica tu año de nacimiento en la siguiente lista:

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Búfalo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Conejo/Gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027.

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Gallo: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

Perro: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Chancho: 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

¿Cómo se determina el elemento de cada año?

El elemento asociado a cada año se define por la terminación de este. Aunque dos personas compartan el mismo signo animal, pueden tener elementos diferentes si no nacieron en períodos con la misma terminación de año. A continuación, los cinco elementos del horóscopo chino y sus terminaciones de año son:

Metal: años terminados en 0 o 1

Agua: años terminados en 2 o 3

Madera: años terminados en 4 o 5

Fuego: años terminados en 6 o 7

Tierra: años terminados en 8 o 9

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.