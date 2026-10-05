Horóscopo chino: conocé las predicciones para la semana del 5 al 11 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

A la Rata le llegó la hora de innovar, tanto en la carrera como en la vida personal. Sin embargo, será necesario establecer un orden de prioridades y enfocar la atención en aquello que sea realmente importante. Se trata de un tiempo de limpieza y curación interior para la Rata. Los excesos del pasado buscan ser sanados y se necesita un tiempo de retiro y alejamiento para lograrlo. Es probable que en este proceso algunas amistades o contactos frecuentes queden atrás. La manera que realizar las actividades cotidianas debe ser revisada. Replanteos que te harán descubrir nuevas formas de pensar, actuar y sentir.

Tendencia : poder espiritual, protección ante malas influencias.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo vivirá días propicios para la observación y la reflexión. Te encontrarás ante una gran oportunidad de pensar hacia donde estás yendo y corregir el rumbo si es necesario. Si bien algunas situaciones limitarán en parte tus acciones, otorgarán también la posibilidad de meditar sobre aquello que deseás cambiar en tu vida. Una semana en la que deberás ir despacio y sin tomar riesgos. Te sentirás seguro en cuanto a tus afectos. La armoniosa energía que actúa sobre tu signo, otorga estabilidad a tus emociones y sentimientos y te permite consolidar una relación amorosa. Propuestas inesperadas y tentadoras.

Tendencia : invitaciones, nuevas amistades.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La semana ofrecerá al Tigre muchas posibilidades en varios sentidos. No deberás aferrarte a viejas posturas y adaptarte a las nuevas condiciones que la vida propone. Para invertir positivamente la energía, será preciso trabajar en forma organizada, con disciplina y sabiendo cuáles son tus metas. La diplomacia en el trato con parientes será necesaria para mantener la armonía en el hogar. En el terreno de las relaciones puede existir un distanciamiento físico o emocional. Tal vez sea necesario darse un tiempo y un espacio para salvaguardar la individualidad de cada uno, y así reiniciar así una relación con menos apego y control.

Tendencia : fluir con los cambios sin oponer resistencia.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Etapa ideal en la vida del Gato para encaminarse hacia sus objetivos asumiendo responsabilidades y aplicando disciplina y compromiso al construir sus sueños. Deberás hacer un esfuerzo en el trabajo, ser realista y pragmático; a cambio, recibirás importantes beneficios y avanzarás logrando una posición segura y estable. Oportunidad de mejorar la comunicación, la imagen y relación con tu entorno. Tendrás ocasión de realizar alguna inversión dentro del hogar y vencer obstáculos en la vida afectiva. Un tiempo ideal para lo esencial, descartar aquello que molesta, no suma y te quita energía.

Tendencia : momento de tomar conciencia de tus capacidades y fuerza interior.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana el Dragón podrá abarcar diversas ocupaciones, contará con gran iniciativa, afán directivo y nuevas ideas para mejorar las condiciones laborales. La influencia de estos días confiere una disposición que hace rendir por encima de lo habitual. Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos, pero deberás evitar exigirte por demás y controlar la tendencia a abarcarlo todo. Comenzarás una larga racha en la que tu poder interior y singularidad se pondrán de manifiesto y estarás animado por un gran deseo de superación. Las salidas y proyectos compartidos en pareja y con amigos, traen alegría y revitalizan las relaciones.

Tendencia : sacrificio en pos de un bien mayor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las iniciativas de la Serpiente deberán estar unidas a una dosis de paciencia para ser verdaderamente efectivas, ya que durante esta semana algunos asuntos dependerán en gran parte de los demás. Avanzarás lentamente hacia tus metas pero deberás evitar que ciertos temas externos te saquen de foco. El fin de semana señala un punto de inflexión en tu estado anímico. Una profunda sensibilidad te hará oscilar entre la alegría y la tristeza, la euforia y la apatía. Pero si manifestás positivamente esta energía, puede ser buen momento para el trato con los demás ya que dicha sensibilidad te permitirá manifestará una gran empatía.

Tendencia : indecisiones que pueden molestar a tu pareja.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las actividades del Caballo estarán sujetas a cambios estructurales y seguramente impliquen mayores obligaciones. Deberás ir con cuidado; debido a una influencia hostil será necesario ser prudente con los papeles y apuntar todo, ya que podrías tener un despiste que cause alguna contrariedad. Un mayor acercamiento en el ámbito familiar será importante para aclarar viejos malentendidos, logrando en muchos casos reconciliaciones. Comenzarás una etapa de mayor armonía y conexión que te permitirá percibir de manera más clara lo que se está gestando en tu interior. Los más solitarios estarán listos para enamorarse y dejarse atrapar.

Tendencia : poner en orden todo lo referente al bienestar y la salud.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En esta etapa habrá movimiento y mucho amor en la vida de la Cabra. Sabrás aprovechar el momento para poner en marcha proyectos con renovada creatividad y confianza, asumiendo mayores responsabilidades sobre una nueva iniciativa. Contarás con una influencia benéfica, que te permitirá disfrutar de ciertas facilidades económicas y concretar buenos negocios. Se trata de un momento favorable en el que podrás atraer situaciones benéficas en todo sentido. Iniciarás un período de sanación donde podrás alejar definitivamente antiguos trastornos o dolencias y aflojar tensiones, pero para ello deberás priorizar tu bienestar.

Tendencia : manifestación abierta de los sentimientos, integridad emocional.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Las condiciones laborales y la oportunidad de conseguir empleo mejoran durante estos días. El Mono tendrá la posibilidad de crecer y desarrollarse a través de proyectos que en otro momento parecían inalcanzables o demasiado ambiciosos. Manifestarás mucho ingenio para realizar lo que te propongas. Un inesperado cambio de comportamiento personal reorientará las iniciativas por vías más factibles y rentables. Algunos asuntos familiares requerirán tiempo y dedicación. Momento de poner todo al día, generar un acercamiento con tus seres queridos y atender temas familiares pendientes.

Tendencia : potencialidad para emprender relaciones, actividades y negocios.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Si bien esta semana algunas cuestiones podrán sufrir demoras, el Gallo encontrará placer en el trabajo y disfrutará de cada actividad que realice. El ambiente laboral pasará por una etapa de cooperación y armonía propiciando un clima cómodo y agradable, pero deberás estar atento si tenés que firmar documentos, leer la letra chica, de este modo evitarás futuros inconvenientes. El ánimo del Gallo será estable y sereno, con gran predisposición a la comunicación y la vida social. Se trata de una etapa propicia para enamorarse o bien afianzar una relación que puede haber comenzado incierta.

Tendencia : encontrarás personas con quienes sintonizar.

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Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana, el Perro pondrá énfasis en la prosperidad económica y la estabilidad emocional, pero habrá algunos obstáculos que deberá sortear y estar atento de no cometer errores. Estudiá bien cualquier nueva propuesta, ya que algo que se presenta muy bueno podría esconder trampas o manejos dudosos. La influencia del momento te ayudará a tomar buenas decisiones y disfrutar lo conseguido hasta ahora, con mayor intensidad. El rumbo de tu vida sentimental dará un vuelco positivo. Se intensifica la vida social, y se definen nuevos proyectos. Los amigos ocuparán un lugar destacado con la posibilidad de expandir tu círculo de amistades.

Tendencia : fomentar el pensamiento positivo y las nuevas ideas.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho comenzará una etapa con grandes expectativas. La influencia invita a la expansión y el crecimiento interior a través una reflexión y revisión profunda. Favorece la mente y el esclarecimiento en cuanto a los propios deseos y necesidades. Ideal para concretar viejos proyectos, planear nuevas ideas y tomar decisiones sentimentales. Habrá mucha actividad y será importante para evitar el estrés, conjugar bien el binomio trabajo y salud. La necesidad de un cambio en la postura, actitud o simplemente en la forma de percibir la realidad, se hace notoria en esta etapa. Definiciones importantes en cuanto al amor.

Tendencia : enfocar tu naturaleza solidaria y creativa hacia causas humanitarias.