Horóscopo chino del 31 de enero al 7 de febrero: qué te depara la semana, según tu año de nacimiento

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana culmina un ciclo para dar lugar a uno nuevo que estará signado por la acción, el movimiento y la comunicación. Los asuntos intelectuales, sociales, la interacción con los demás pasarán a primer plano. Se trata de una etapa activa y audaz, más afín a las energías de la Rata. A partir de ahora comenzarás a notar que cada esfuerzo realizado ha valido la pena. Cosecharás los frutos del trabajo bien realizado y sentirás que tu vida se encamina. Aprovechá y preparate para afrontar los cambios con alegría para lograr que tengan un efecto positivo. En el amor, podrás apostar por una relación duradera.

Tendencia: romper la propia coraza que te aleja del verdadero amor.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana culmina el año del Buey para dar lugar a un nuevo ciclo que estará signado por el avance y la sabiduría para recomponer tu vida. En el ámbito laboral y económico continuarás atravesando una buena etapa. Los aciertos serán constantes y los esfuerzos realizados anteriormente darán grandes satisfacciones. Un período de expansión y provechosas oportunidades. Excelente para dar luz a algún proyecto o iniciar cualquier actividad que desees que prospere en el tiempo. Una situación difícil en la pareja podrá ser resuelta. Las energías disponibles facilitan las conquistas y encienden la pasión.

Tendencia: desarrollar los propios talentos confiando en el porvenir.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana comienza el año del Tigre, luego de doce años, iniciarás un nuevo ciclo que te permitirá dar un gran salto, renovarte y, de algún modo, resetear tu vida en todo sentido. El momento movilizará todo lo que sea necesario para conseguir las mejoras que deseas. Será una etapa de ajustes en donde, debido a esta influencia, será propicio revisar asuntos del pasado y resolver todo lo viejo, sea espiritual, psicológico o material. Aprovechá sabiamente este tiempo de purificación y rectificación que la vida te ofrece y acepta con gusto el nuevo desafío. Una etapa de limpieza espiritual que dará lugar a lo nuevo.

Tendencia: las demostraciones de cariño te acercarán a la dicha y el amor.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Abundarán las buenas oportunidades en el terreno profesional. Sin embargo, una excesiva impetuosidad, podría malograr las cosas. Resultará prudente que te convenzas de la necesidad de proceder con un mayor grado de paciencia, a fin de no irritarte, provocar problemas o perder oportunidades. Si actuás con templanza, los buenos resultados no tardarán en llegar. Las emociones estarán a flor de piel y será necesario canalizar positivamente el exceso de energía a través de alguna actividad física, artística o intelectual de tu agrado. El nuevo ciclo que se inicia traerá novedades en cuanto a cuestiones no resueltas que deberás afrontar.

Tendencia: noticias de un viejo amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Contará con una gran energía para afrontar los asuntos cotidianos. El afán de progreso se verá estimulado por grandes aspiraciones. Buscará concretar sus objetivos y su espíritu pionero influirá en su entorno con un carácter marcado y vital. De todos modos deberás evitar las actitudes impulsivas: reflexioná y tomate tu tiempo para pensar bien en la forma de encarar todo lo que tenés en mente. Podrán surgir novedades en la vida hogareña. Muchos cambiarán de residencia, otros darán un paso adelante en la relación e iniciarán una convivencia y habrá quienes realicen alguna modificación en la vivienda.

Tendencia: el éxito llegará a través de un esfuerzo paciente y constante.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El nuevo ciclo que está comenzando se presentará favorable en diferentes aspectos de la vida. Concretarás algunas de tus ambiciones más cercanas, crecerás, mejorarán tus relaciones sociales y podrás entablar nuevas uniones. El momento brindará empuje en lo laboral y especialmente en lo relacionado con el comercio y la comunicación. Buenos augurios en cuanto a inversiones, transacciones y acuerdos que realices en estos días. En el amor deberás afrontar algunos conflictos que estaban olvidados. Será fundamental relajarse, observar las circunstancias y estar atento a los cambios.

Tendencia: alejate de la rutina, el contacto con la naturaleza resultará sanador.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La comunicación tendrá una importancia mucho mayor de lo habitual y estarás vinculado a nuevas formas de ganar dinero. Nuevos intereses intelectuales te llevarán a emprender caminos diferentes y a realizar aquello que siempre has querido hacer. Estudiar idiomas, realizar cursos o cualquier estudio que te ayude a progresar será beneficioso en este tiempo en el que sentirás un profundo compromiso con tus más elevados anhelos. Contarás con el apoyo de quienes te rodean en cada emprendimiento que quieras afrontar. En el amor, la familia y los niños encontrarás el equilibrio y la alegría.

Tendencia: posible viaje relámpago.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Los proyectos se asentarán sobre bases sólidas. En estos días, las inversiones y las transacciones comerciales podrán dar buenos frutos. Renovarás tu rutina laboral animándote a iniciar proyectos ambiciosos. Audacia y fuerza de voluntad que te llevarán a lograr importantes objetivos laborales. Estarás enfocado en tu progreso y crecimiento lo cual será oportuno, aunque no deberás descuidar los afectos. Una actitud flexible y empática será necesaria para lograr armonía emocional. La falta de comunicación en la pareja podrá crear incertidumbre y una incómoda sensación de soledad.

Tendencia: dejar el orgullo de lado y dar el primer paso.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será necesario algo de improvisación. Habrá sorpresas y tal vez las cosas no sucedan como esperabas. Sin embargo, descubrirás oportunidades ocultas que nunca hubieras apreciado si las circunstancias se hubieran limitado estrictamente a tus planes originales. Cierta situación profesional requerirá de mucha diplomacia, en especial frente a personas mayores o de autoridad. Hacia el fin de semana podrás recibir una noticia alentadora que mejorará tu situación financiera. El nuevo ciclo traerá novedades respecto a la vida sentimental. Habrá un reordenamiento en los afectos y te sentirás liberado y seguro.

Tendencia: etapa ideal para proyectar y construir de a dos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Implementarás en este período nuevas técnicas y conocimientos que brindarán interesantes recompensas en el futuro. Podrás visualizar los mejores caminos para llevar adelante tus proyectos. Todo irá bien siempre que actúes de manera diplomática y tolerante ya que encontrarás algunas dificultades al trabajar solo y muchos beneficios si lo haces en equipo. Tu destreza, habilidad e inteligencia tendrán que focalizarse con firmeza y decisión. Las relaciones familiares experimentarán un cambio favorable. En el amor no esperes promesas, no es tiempo de exigir definiciones.

Tendencia: darle espacio al placer, al ocio y el relax.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Semana ideal para planificar y proyectar a futuro. Todo lo que determines y plantees repercutirá fuertemente en tu destino, por lo que deberás ser objetivo y positivo. Tu capacidad para lidiar con las circunstancias te hará fuerte y resistente a cualquier cambio que aparezca en el camino. Contarás con una gran vitalidad que te permitirá direccionar positivamente las energías sin dispersiones. Compartirán excelentes momentos con los hijos y para quien esté buscando, será un período ideal para procrear. La influencia del momento estimulará tus fantasías y te hará vivir una semana plena de amor y armonía sentimental y sexual.

Tendencia: buena etapa para ordenar cuentas y lograr ahorrar.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Una actitud abierta y flexible será esencial para afrontar esta etapa de manera satisfactoria. Será un momento ideal para realizar ajustes y acomodar algunos asuntos en las actividades que realices. Si te niegas a afrontar los cambios que tu interior te dicta, podrían surgir bloqueos o postergaciones en tus planes. Será oportuno animarte a atravesar este proceso con soltura y naturalidad, confiando en tu poder personal y apelando al humor. Excelente para chequeos médicos, iniciar tratamientos o dietas desintoxicantes. En el amor, una relación con alguien práctico y terrenal será guiada por el diálogo y la comprensión.