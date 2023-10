escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta semana, la Rata podrá manifestar una potente creatividad para enfrentar problemas y delinear nuevos proyectos. Contarás con gran fuerza de voluntad para luchar por lo que tan fuertemente deseás en cuanto a lo profesional y financiero, pero deberás pensar con calma y sin precipitarte. Será importante evitar imponer por la fuerza tus ideas para que todo marche bien. Las buenas energías del momento resaltan tu lado más espontáneo y optimista, e intensifican la vida social con la posibilidad de vivir distintas aventuras. Las parejas consolidadas se darán cuenta de que, con un poco de juego y pasión, encontrarán complicidad.

Tendencia : disfrutar de cada instante de la vida con total libertad.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Tu empeño e intuición se conjugarán positivamente hacia el logro de los objetivos materiales que te has trazado. Esta semana será favorable para el Búfalo en toda entrevista comercial que contribuya a expandir y desarrollar proyectos o bien adquirir una mejora en el trabajo. Recibirás valiosos consejos financieros de personas idóneas que te ayudarán a salir de cualquier situación confusa. Con la pareja llegarán a acuerdos favorables para continuar afianzando una unión fuerte, apasionada y duradera. Una actitud benévola y servicial te llevará a recibir como recompensa ganancias, materiales y tranquilidad de espíritu.

Tendencia : capacidad de elevarse por encima de cualquier negatividad.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El horóscopo chino para esta semana indica que el Tigre tendrá tiempo para encargarse de su bienestar

El Tigre no titubea, ya que es activo, a veces agresivo y muy apasionado. Su imagen es fascinante y su personalidad nunca pasa inadvertida. En esta etapa estarás motivado y manifestarás tu lado más competitivo e incansable. Pero deberás dejar de lado la ansiedad y enfocar los asuntos de manera radical. Será un buen momento para ocuparte del bienestar: hacer chequeos médicos, visitar al dentista o ponerte en movimiento. Un aire positivo envolverá y renovará tu corazón y te ayudará a atraer un amor perdido o una nueva ilusión en tu vida sentimental. Pelearás por un sentimiento intenso y profundo para que tu relación tenga futuro.

Tendencia : combinación de equilibrio y sensatez.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Gato es el signo de la armonía y la belleza. En él se conjugan el magnetismo y el misterio. En esta etapa actuará sobre tu signo una poderosa energía transformadora que hará oscilar tu ánimo y tus emociones. A nivel laboral podrá haber ascensos o mejoras que brinden bienestar a los independientes felinos. También será excelente para desarrollar alguna idea o proyecto personal de largo alcance. Deberás cuidar la alimentación e incorporar hábitos placenteros como el deporte o cualquier actividad artística o creativa. Moderar la impulsividad, aquietar la mente y asociarte con personas que te complementen serán claves para el éxito.

Tendencia : manifestar tu costado más conciliador, tolerante y objetivo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Las acciones del Dragón movilizan a los otros porque jamás es silencioso. Posee una fe y seguridad en sí mismo que contagia el entusiasmo por vivir y hacer cosas que pueden parecer imposibles. En este período tu influencia benéfica estará en alza y es posible que tu energía se retroalimente a través del intercambio con los demás. Será un magnífico momento para las cuestiones laborales y sociales: habrá buenas novedades en el trabajo y se resolverán cuestiones de larga data. En el amor se avecina un tiempo de gran aprendizaje en el cual deberá predominar la mesura y la paciencia de las que a veces careces.

Tendencia: no tomar decisiones apresuradas y pensar bien antes de actuar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Será un tiempo de importantes concreciones para la Serpiente. Dar a conocer tus servicios, publicitar y establecer nuevos contactos será oportuno y muy beneficioso. Se verán favorecidas las expresiones artísticas como exposiciones o muestras. Si estás abocado a actividades creativas relacionadas con la estética y el arte podrás avanzar mucho en esta etapa. Será preciso dejar los miedos e inseguridades atrás: es hora de invertir y jugarte por aquello que más te gusta hacer. Un profundo cambio interior comienza a tener lugar en tu vida de relación y habrá mayor comprensión y madurez que beneficia las alianzas y los proyectos de a dos.

Tendencia : superar las propias limitaciones.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo es bueno para trabajar en equipo, y cuando una causa lo entusiasma, pone todo su talento y sacrificio para concretarla. En estos días los proyectos laborales se afianzan y recibirás un gran apoyo, sobre todo en cuestiones relacionadas con actividades humanitarias, artísticas y creativas. La familia ocupará un sitio importante en estos días y se sucederán encuentros y celebraciones. Es posible que inviertas en tu hogar, puesto que puede que sientas la necesidad de embellecerlo y rodearte de armonía. En el amor comenzarás un nuevo ciclo para dejar atrás viejas inseguridades e incertidumbres.

Tendencia : renovación en tu vida amorosa.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

En el amor, la Cabra tendrá que romper las reglas y abocarse a su placer durante esta semana

Amante de la buena vida, de la paz y el sosiego, la Cabra necesita tranquilidad afectiva y material para vivir en armonía. En esta etapa, tu economía necesitará una buena contabilidad. Te irá bien en el trabajo y aumentarán las fuentes de ingreso, pero también podrá surgir algún gasto extra. Evitar cualquier compra caprichosa será la clave para mantener estabilidad en los números. En general recibirás buenas energías, con la oportunidad de transformar toda tendencia negativa. En el amor será tiempo de romper las reglas, disfrutar, dejarse llevar y entregarse al placer para superar cualquier inhibición o inseguridad.

Tendencia : una invitación cambia positivamente el humor.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono se sentirá especialmente motivado y el dinero podrá ser un gran incentivo para avanzar con dinamismo y convicción. Verás que todo mejora si te le ponés onda y buena voluntad. Al superar las contradicciones llegarás muy lejos en este tiempo de prosperidad y oportunidades. Será una etapa de crecimiento y madurez para poner orden y establecer prioridades. La familia puede ser causa de preocupación. Sin embargo, si utilizás de manera positiva las energías disponibles, la situación dará un vuelco favorable: tu trabajo será más eficaz y contarás con tiempo libre para hacer lo que más te gusta.

Tendencia : renovar en la pareja y no caer en la rutina.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana el Gallo sentirá mayor serenidad para encarar sus asuntos de manera exitosa. La economía tiende a mejorar con la posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso, cobrar un dinero esperado o bien una feliz novedad en el trabajo. El Gallo es ambicioso, le gusta vivir bien, el confort y el poder, y no se detendrá hasta obtenerlo. Es posible que en el camino otros se lo quieran disputar y surja alguna que otra riña, pero su aguda observación y destreza lo convierten siempre en el número uno en aquello que realice. El enorme y bondadoso corazón del Gallo pasará uno de los momentos más felices para alcanzar el amor.

Tendencia : armonía y bienestar. Hay que permitirse el descanso, el desenchufe y el relax.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Será un período positivo en cuanto al trabajo para el Perro, dado que sus conocimientos y experiencia le permitirán lucirse y crecer. Pero deberás estar atento y no generar conflictos con socios u otras personas que se oponen o no apoyan tus ideas. Será propicio no ceder ante las provocaciones y confiar, puesto que la resistencia cederá en poco tiempo. Deberás buscar asesoramiento de un profesional competente antes de concretar un negocio o dar por concluido un tema legal, y así evitarás posibles riesgos. Si el panorama en las relaciones es desalentador, esperá pacientemente que pase la tormenta antes de decidir.

Tendencia : se pone el acento sobre aquello que aflige el vínculo de pareja.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, el Cerdo recibirá varias novedades y podrá aumentar su autoestima

En este período será una etapa de grandes novedades y determinación en que afianzarás y elevarás la autoestima. Dado que tus capacidades naturales se verán exaltadas, es el momento de crecer y hacer cambios de largo alcance. Los ideales del Chancho se orientarán hacia lo práctico y tangible. Renovarás tu rutina laboral a través del ingenio y la lucidez que te caracterizan, y es posible que te animes a iniciar un proyecto ambicioso. Ante los obstáculos cambiarás tu percepción y no los tomarás como castigo, sino más bien como parte de un proceso necesario que estás transitando.

Tendencia : necesitarás tranquilidad y silencio para aclarar tus sentimientos.