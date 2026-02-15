Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 16 al 22 de febrero

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 16 al 22 de febrero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Saturno entra en el signo de los nacidos en Aries y los hace comenzar una etapa de maduración personal profunda.

Carta de la suerte : Cuatro de Oros. “Se terminan las excusas: es tiempo de asumir liderazgo, ordenar impulsos y construir una identidad más sólida. Responsabilidad y crecimiento real”.

Tauro

Los taurinos, con Saturno en su signo anterior, se ven invitados a cerrar ciclos internos y enfrentar miedos postergados.

Carta de la suerte : La Templanza. “Es un período de limpieza emocional y espiritual que prepara el terreno para un nuevo comienzo más liviano y consciente”.

Géminis

La entrada de Saturno en un signo afín a los geminianos, ordena proyectos, grupos y vínculos sociales.

Carta de la suerte : Dos de Oros. “Aprendés a elegir mejor con quién avanzar y a comprometerte solo con lo que tenga futuro y coherencia con tus ideales”.

Cáncer

Saturno activa las metas profesional de los nacidos en Cáncer y les pide compromiso en su vocación, con esfuerzo.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Es tiempo de asumir más responsabilidad, redefinir metas y construir una imagen pública basada en esfuerzo y constancia”.

Leo

Saturno en otro signo de Fuego desafía a los leoninos a estructurar creencias y proyectos de expansión.

Carta de la suerte : Seis de Bastos. “Estudios, viajes o planes a largo plazo requieren disciplina y visión realista. Crecés cuando sostenés lo que empezás”.

Virgo

Se inicia una etapa de madurez emocional en los nacidos en Virgo, con una intensidad consciente. Saturno les pide ordenar temas compartidos, recursos y vínculos profundos, para fortalecer la confianza y el control interno.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Encontrás la salida estando en introspección junto a tu alma”.

Libra

Librianos: Saturno entra en su signo opuesto y los invita a las asociaciones, lo que marca decisiones importantes.

Carta de la suerte : La Justicia. “Se consolidan vínculos firmes y se caen los que no tienen base. Aprendés a comprometerte sin perder equilibrio”.

Escorpio

La entrada de Saturno en un signo del mismo regente a Escorpio, les pide a las personas nacidas en este último disciplina en hábitos, trabajo y salud.

Carta de la suerte : El Emperador. “Es momento de asumir responsabilidades cotidianas y construir una rutina más eficiente y alineada a tu bienestar”.

Sagitario

El paneta de los anillos les pide estructura a su creatividad, a los romances y a los proyectos personales.

Carta de la suerte : Tres de Oros. “Aprendés a tomarte en serio lo que amás y a construir placer con compromiso y continuidad”.

Capricornio

Saturno, su regente, les activa sus raíces a los capricornianos. Es tiempo de ordenar la base de su vida, asumir roles importantes y construir seguridad interna.

Carta de la suerte : Cuatro de Bastos. “Recomponés la vida familiar desde adentro hacia afuera”.

Acuario

La entrada de su regente a un signo activo como Acuario, les pide responsabilidad en la comunicación a las personas nacidas en él. Sus palabras pesan más.

Carta de la suerte : Rey de Espadas. “Es momento de pensar antes de hablar y comprometerte con ideas que puedan sostenerse”.

Piscis

A los piscianos, Saturno abandona su signo y por ello empiezan a sentir el orden en su sistema de valores interiores.