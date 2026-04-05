Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de abril

Jimena La Torre dio a conocer cómo será el horóscopo para la semana que va desde el lunes 6 al domingo 12 de abril. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Predicciones de Jimena La Torre

Aries

Los arianos se vuelven aún más aguerridos esta semana gracias al ingreso de Marte en su signo. En el amor, mejoran los planes con la pareja y se activan proyectos compartidos con un entusiasmo renovado. Con el inicio de abril, sus deseos y la intensidad emocional aumentan, lo que los impulsa a ir por sus objetivos sin dudas.

Carta de la suerte : El Mago. “Tenés todas las herramientas para manifestar lo que deseás y conquistar metas laborales”.

Tauro

Los nacidos en Tauro aprovechan la permanencia de Venus en su signo para explorar la tentación afectiva. Abril llega para intensificar la pasión y generar encuentros profundos que ganan confianza día a día. Se animan a brillar, muestran lo que sienten sin reservas y defienden sus logros junto a la pareja.

Carta de la suerte : El Sacerdote. “Poseés la sabiduría para estructurar tus relaciones y defender tus valores con firmeza”.

Géminis

Los geminianos captan la admiración de la gente, que busca escuchar su voz con atención. Este comienzo de mes mejora la relación desde la pasión y los impulsa a retomar una historia de amor pendiente. Surge una necesidad real de profundizar vínculos y consolidar la pareja mediante un trabajo interno consciente.

Carta de la suerte : Los Enamorados. “Elegirás desde el corazón y encontrarás la armonía necesaria para avanzar en tus relaciones”.

Las predicciones de Jimena La Torre YouTube

Cáncer

Los nacidos en Cáncer sostienen un ritmo de trabajo duro a pesar de que el Sol les resulta incómodo. En lo afectivo, el romance y la pasión vuelven a ser protagonistas durante este ciclo de abril. El mes los invita a armar planes que generen cambios profundos y decisiones a futuro, conectándolos con sus deseos más reales.

Carta de la suerte : El Carro. “El éxito llega a través del esfuerzo y la pasión por tus objetivos laborales”.

Leo

Los leoninos se destacan como uno de los signos más fuertes de la semana gracias a la presencia de Marte en Aries. En el hogar, realizan cambios familiares postergados y activan compromisos intensos con amistades cercanas. Este abril les permite resolver temas domésticos y avanzar con una fuerza imparable.

Carta de la suerte : La Fuerza. “Demostrás la constancia y el dominio de las emociones para resolver cualquier conflicto con responsabilidad”.

Virgo

Los nacidos en Virgo transitan una semana ideal para guardarse y realizar una profunda introspección. El inicio de abril los impulsa a conectar íntimamente con sus emociones y fortalecer el vínculo con la pareja mediante la entrega. Disfrutan de momentos movilizantes que nutren su mundo privado.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Te tomás el tiempo para una reflexión que termina iluminando tu vida afectiva y fortaleciendo tu interior”.

Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana

Libra

Los librianos cuentan con el acompañamiento de la justicia, lo que facilita la firma de contratos laborales y buenos compromisos. En el amor, la conexión emocional mejora notablemente y todo se dispone a favor de los proyectos conjuntos. Sus planes crecen con el apoyo constante de su entorno.

Carta de la suerte : La Justicia. “Tendrás el equilibrio justo para que tus proyectos y relaciones crezcan sobre bases sólidas”.

Escorpio

Los nacidos en Escorpio obtienen más fuerza para la toma de decisiones debido a la presencia de Marte en un signo afín. Este período los ayuda a trabajar sus emociones y a aceptar los cambios necesarios que trae el comienzo de abril. Se vuelven más conscientes de sus deseos y guían a la pareja hacia nuevos horizontes.

Carta de la suerte : El As de Espadas. “Surgirá el renacimiento necesario para dejar atrás lo que ya no sirve”.

Sagitario

Los sagitarianos viven un tiempo de dar y recibir mientras utilizan la magia del temple y su magnetismo especial. Viejas pasiones y emociones del pasado afloran para ser resueltas con el fin de cerrar ciclos definitivamente. Es un momento propicio para el reconocimiento de su capacidad de liderazgo.

Carta de la suerte : La Templanza. “Te brinda la paciencia y la capacidad necesaria para sanar el pasado y encontrar el equilibrio”.

Capricornio

Los nacidos en Capricornio aprovechan un tiempo ideal para organizar viajes y disfrutar de la Luna en su signo. Abril favorece el ámbito laboral y activa ideas importantes que consolidan la estabilidad material y el crecimiento profesional. Ordenan su economía con un enfoque claro y preciso.

Carta de la suerte : El Mundo. “Tiempo de realización total y éxito en tus metas materiales, cerrando una etapa con prosperidad”.

Acuario

Los acuarianos encuentran todas las oportunidades abiertas gracias a la Luna en su signo durante esta semana. Se conectan con una energía intensa de pasión que transforma sus vínculos y aumenta su profundidad emocional. Mejoran sus objetivos personales y económicos con una seguridad absoluta.

Carta de la suerte : La Estrella. “Sientes esperanza y claridad hacia la concreción de tus deseos más anhelados con fluidez”.

Piscis

Los nacidos en Piscis acompañan cada decisión con su intuición y escuchan su voz interior antes de actuar. Este mes los impulsa a destacarse en lo laboral al mostrar su sensibilidad como una verdadera fortaleza profesional. Logran armonía y un orden necesario tanto en la familia como en la pareja.