Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 12 de septiembre?

El Sol (fuente de energía del Zodíaco) continúa su recorrido por Virgo y esta temporada trae mucha información sensible para decodificar. Si bien ya pasó el eclipse de Luna llena en Piscis, su efecto persiste y ahora entramos en el período intermedio entre eclipses, porque el 21 de septiembre habrá uno solar. Se trata de un momento de transición y de repliegue, con resonancia energética que se siente en nuestro ánimo y conviene escucharla. El sábado conectan en conjunción el Sol y Mercurio, en Virgo. Esta interacción colabora para que podamos descifrar el mensaje que trae la temporada de eclipses. Estos movimientos son de alto impacto y atraviesan a todos los signos, pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis).

Si querés saber cómo te afectan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para así conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Ascendente en Aries

El eclipse ya pasó, pero su reverberación energética continúa. Si sentiste un punto de quiebre emocional con respecto a algo que tiene que terminar de una vez, es señal de que el mensaje fue recibido. Mientras tanto, Marte (tu regente) continúa su recorrido en Libra y reconfigura el lugar de tu pareja.

Tip: respirá antes de reaccionar.

Ascendente en Tauro

Venus (tu regente) continúa su recorrido por Leo, donde estará hasta el 19 de septiembre. Este tránsito pone el acento en cómo te relacionas con vos, con tu imagen, con tu capacidad de expresión y con tu autoestima. Es un recordatorio energético para que le prestes atención a tu faceta más coqueta.

Tip: la autenticidad te hace brillar.

Ascendente en Géminis

Este período entre eclipses trae una propuesta doble. Por un lado, es un momento algo estresante, porque sabés que hay cosas que ya no querés más, pero todavía no podés dejarlas atrás. Por otro lado, la conjunción de Mercurio (tu regente) con el Sol en Virgo trae una luz de claridad para tomar decisiones que te hagan sentir mejor.

Tip: escuchá lo que no se dice, los silencios tienen información.

Ascendente en Cáncer

Todavía se siente el efecto del eclipse de Luna llena en Piscis y está bien que así sea. Se trata de una propuesta que se impone y que requiere de un tiempo de decantación. En ese sentido, la conexión de Júpiter (planeta de la expansión) en tu signo con el Sol en Virgo trae optimismo tanto a tu mente como a tus emociones: las cosas empiezan a encaminarse poco a poco.

Tip: escribí para ordenar tus ideas.

Ascendente en Leo

El Sol (tu regente) se está preparando para el eclipse solar en Virgo del próximo 21 de septiembre y es posible que para vos sean días de menos energía, como si de pronto algo empezara a apagarse. Es bueno saberlo para no sugestionarse y, sobre todo, para escuchar qué te van diciendo tus sentimientos. Mientras tanto, el recorrido de Venus (planeta de las relaciones) en tu signo trae una vibración alegre.

Tip: permitite cambiar de opinión.

Ascendente en Virgo

Tu temporada continúa avanzando intensamente. Todavía se siente la repercusión del eclipse de Luna llena en Piscis, tu eje complementario, y mientras tanto se prepara el terreno para el eclipse solar en el grado 29 de Virgo. Es importante saberlo para sintonizarlo, es decir, para ejercitar el registro interno de cómo te estás sintiendo. En ese sentido, la conjunción de Mercurio (tu regente) con el Sol en tu signo es una gran ayuda para decodificar y clarificar qué información estás procesando de forma subterránea.

Tip: soltá las expectativas rígidas.

Ascendente en Libra

Marte (planeta de la acción) continúa su recorrido en tu signo y trae una propuesta de avance, te predispone a iniciar nuevos proyectos y eso puede ser interesante para oxigenar otros ámbitos de tu vida. Mientras tanto, Venus (tu regente) mantiene su tránsito por Leo y potencia la confianza en vos.

Tip: no subestimes tus ganas de bailar y disfrutar.

Ascendente en Escorpio

Este fin de semana la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) recorre Tauro y así activa la zona de tu carta natal asociada a la pareja. Aunque se trate de un movimiento de bajo voltaje, puede ayudar a valorar la situación vincular, a propiciar un encuentro amoroso de disfrute y comprensión. Mientras tanto, Plutón (tu regente) continúa su marcha retrógrada por Acuario en la base emocional de tu carta.

Tip: cuidado con el dramatismo.

Ascendente en Sagitario

Júpiter (tu regente) continúa su recorrido por Cáncer y este fin de semana conecta en sextil con el Sol (fuente de energía del Zodíaco) en Virgo. Esta configuración trae energía de fluidez y organización. Es bueno saberlo para aprovechar este fin de semana ordenando distintos ámbitos: desde el hogareño hasta el plano mental.

Tip: empezá por lo que más te entusiasma.

Ascendente en Capricornio

Saturno (tu regente) continúa su marcha retrógrada en Piscis, donde se quedará hasta noviembre. Como se trata del cierre de un ciclo de treinta años es posible que sientas cierta inquietud y tensión frente a tus decisiones vitales, como si hubiera una fuerte interpelación externa a tus decisiones del último tiempo. Es momento de disolver miedos heredados y madurar espiritualmente.

Tip: ¿sos consciente de tu transformación?

Ascendente en Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) comenzó su marcha retrógrada en Géminis. Este cambio de dirección no trae repercusión inmediata, pero sí puede ser una buena oportunidad para repensar algunas cosas, para revisar cuáles son los próximos pasos que querés dar.

Tip: hacé una pausa mental antes de decidir en qué innovar.

Ascendente en Piscis

Es posible que todavía estés procesando, poco a poco, el efecto del eclipse de Luna llena en tu signo. Es bueno saberlo para no juzgar si durante estos días te sentiste de modo extraño o sin poder avanzar. Mientras tanto, la temporada de Virgo, tu eje complementario, estimula la zona de tu carta natal asociada a la pareja.