Ida y vuelta

LA GOTA QUE COLMÓ EL VASO

Hola Kirón te sigo todos domingos. Me gustaría saber que me depara este año en el que me acabo de ir de mi trabajo de siempre por un temas de salud y de hartazgo. Algo que me hizo un mal compañero fue la gota que colmó el vaso. Soy buena profesionalmente y nunca reconocida. Puedo y quiero trabajar independiente. Soy del 11 de enero de 1978. Gracias. Alicia

Hola Alicia. Sos de Capricornio y tenés la Luna en Acuario. Toda la formalidad, la seriedad, la estructura de tu Sol se opone y mucho a otro aspecto de tu personalidad muy rebelde y desprejuiciado. Probablemente Júpiter oponiéndose a tu Sol fue como la gota que colmó el vaso y te llevó al hartazgo, a la par que comenzó a pulsarte la necesidad de libertad. Saturno en Aries seguramente te ayudó a tomar la decisión y te dará el necesario impulso para iniciar esta nueva etapa que será liberadora. Mucha suerte. Un cariño. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com