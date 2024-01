escuchar

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Hola. Siempre te leo. Soy Pato. Nací el 22/4/1967 a las 11:35hs. Soy abogada, divorciada, tengo dos hijos y un novio bastante jovencito, atractivo, divertido pero con quien obviamente no tengo intención de convivir. Él quiere vivir conmigo peo mi hija mayor no quiere saber de nada y yo estoy entre la espada y la pared. No quiero repetir la historia de mi mamá que se casó por segunda vez con un hombre horrible, alcohólico, con el qu me llevé siempre mal. Si se te ocurre algún consejo bievenido sea. Gracias. Pato

Hola Pato. Sos de Tauro, con Luna en Libra y Ascendente en Cáncer. Lo que sucede es que Venus gobierna tu Sol y tu Luna, mientras que la Luna rige tu Ascendente. Algo de tu destino está en manos de estas fuerzas y si Venus representa el amor, la pareja, los acuerdos entre dos… la Luna simboliza el clan, la familia, las raíces, los hijos y su protección. Recapitulemos: la Luna es nuestra infancia, lo que aprendimos de chicos, y vos aprendiste Libra, en tu caso na madre que priorizó la pareja a la familia. Pero tu Ascendente, lo que tenés como aprendizaje en esa vida es Cáncer, o sea lo familiar. Por eso te sentís tan tironeada, porque tu primer impulso es seguir el camino de tu mamá pero algo te lo impide. Lo ideal sería integrar ambas partes y, si no es posible, mantener hijos y novio por separado. Con el tiempo la realidad se acomodará, probablemente en e 2025. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

