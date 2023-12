escuchar

INGENIERA Y ENAMORADA

¡Hola Kirón! Te sigo en LA NACION y siempre encuentro algo para pensar. Soy del 30/12/1982, nací a las 11.25 pm. Nunca formé una pareja demasiado estable, digamos que viajé un montón, trabajé muchísimo, pero el amor no parecía ser para mí. Mis papás murieron casi al mismo tiempo hace dos años, yo los cuidaba, vivía al lado, y sin ellos me di cuenta que me siento sola. Soy hija única y me tuvieron de grandes. Hace cosa de tres meses me reencontré con un novio del colegio recién separado, pensé que era cosa de una noche pero la verdad nos llevamos muy bien. Es de Virgo, muy buena persona, sin hijos. Tengo una nueva ilusión y me gustaría saber si se ve algo en mi horóscopo. Creía que el tema pareja no era para mí, que nunca iba a soñar con una familia y acá estoy, ingeniera y enamorada. Gracias y que tengas lindas fiestas. Pele

Hola Pele. Te cuento que sos obviamente muy trabajadora, seria, responsable, sostenedora y has sido buena hija como dicta tu serio Sol en Capricornio, pero… ¡tu Luna está Cáncer! O sea que muy en tu interior te gobierna la ternura, el apego al hogar, a la familia, y por eso dedicaste tantos años a cuidar de tus padres cuando ya ellos no se podían cuidar solos. Y sin tener a quien cuidar te sentís probablemente como vacía. El Ascendente lo tenés en Virgo, signo que a veces se conoce como el soltyerón del zodíaco porque es introvertido y evita el exceso de contacto, pero con tus otras características y estando enamorada de un virginiano yo diría que todos los planetas están a tu favor. Saturno en tu Casa 7, la de la pareja, indica que será un vínculo que se irá dando poquito a poco, sólido, estable y que te puede hacer feliz. Ojalá así sea. Te deseo lindas fiestas. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a kiron.astros@facebook.com o astrokiron@hotmail.com

