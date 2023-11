escuchar

COSAS DE LA VIDA

Querida Kirón. Nací el 26 de marzo de 1945 a las 13.30. Estoy preocupada porque cobro una jubilación mínima y una pensión y no me alcanza para nada. Antes de la pandemia trabajaba pero mi salud ya no es la de antes. Diría que para mí siguió el encierro, lamentablemente ¿Saldré adelante? Mis hijos viven lejos y no quiero molestarlos. Cosas de la vida. Gracias desde ya. Estelita

Hola Estelita. Sos de Aries, Luna en Virgo, Ascendente Géminis. Una guerrera, sin lugar a dudas, y una guerrera a la que socializar le hace bien ¡Por favor, no te encierres! Las amigas, los cursos, el aire libre te alimentan como el pan. Tus miedos y esa tendencia a aislarte se vinculan con tus emociones, con Virgo, es un mecanismo de defensa aprendido en la infancia, aislarte en tus laberintos mentales, cerrarte a los demás. Saturno en Piscis, frente a tu Sol, está reforzando esa parte de tu carácter. Pero el resto de tu tema natal indica otra cosa: curiosidad, lazos, ganas de conocer gente y de hacer algo nuevo. Júpiter en tu Ascendente el año que viene te va a ayudar a conectarte con tu faceta social y divertida. Incluso puede que se te ocurra alguna idea que te deje un poco de dinero. Vas a estar mucho, muchísimo mejor. Un abrazo. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

Temas LifestyleHoróscopo