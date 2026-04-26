Ida y vuelta

DEJÁ FLUIR

Hola Kirón. te escribo porque tuve un año muy bueno pero parece que lo que viene no es con la misma suerte. Mi papá se enfermó grave, tuve una depresión y mi pareja literalmente se borró después de 15 años juntos. Yo le crié sus hijas y así me paga. Veníamos de un viaje soñado cuando empezó el problema. Soy del 16 de abril de 1987 a las 5:15. Él es de Géminis. Ojalá tengas respuestas porque yo estoy desorientada. Debie

Hola Debie. Lo primero que tengo para decirte es que sos una verdadera luchadora, una guerrera de la vida, ya que tenés el Sol y el Ascendente en Aries y la Luna en Escorpio (signo que en la antigüedad tenía de regente a Marte, planeta que gobierna a Aries y representa el deseo pero también la guerra). Saturno, Neptuno y otros planetas están justamente contactando Aries y van a quedarse por un tiempo. Asumí la realidad, es tiempo de desilusión pero también de ir al encuentro de verdades que hasta hoy no supiste ver. Sostené a tu papá, tenés la fuerza para hacerlo y si quien fue tu pareja no está para apoyarte… dejá fluir. El tiempo traerá su respuesta. Un abrazo. Kirón