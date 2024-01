escuchar

UN POCO UNA LOCURA

Kiron, te leo desde hace años. Te escribo porque estoy en un momento raro, mi negocio va mal y mi hijo que vive en Finlandia me invitó a mudarme allá. Pero eso sería depender de él, aunque trabaje, no tengo gente conocida, no sé el idioma, me parece un poco una locura. Si se ve algo en mi carta por favor contámelo. Nací en Córdoba Capital el 28 de enero de 1966, a la 1.15 de la madrugada. Gracias. Chelita

Hola Chelita. Sos de Acuario, con Luna en Aries y Ascendente en Escorpio. Activa, inteligente, sociable, arremetedora, adorás los desafíos y lo nuevo pero el destino te pone en contacto con las emociones profundas y el lado oscuro de la vida, con algo a lo que le tenés terror: la dependencia. Tu Sol y tu Luna te invitan a hacer ese cambio drástico, a irte con un bolsito en la mano a ver qué pasa, pero te detiene ese Ascendente que te anticipa, que te lleva a intuir, lo complicado de la situación. Veamos, Júpiter está todavía en tu Casa 7, la de hacer acuerdos, pero de mediados de este año hasta mediados del año que viene está en zona de conflicto, por eso mi mejor consejo es que no hagas ningún movimiento definitivo hasta mediados del 2025. Ni un poco de locura. Tal vez ir de visita una temporada larga sea aconsejable por ahora. Con tu facilidad para hacer amigos y tu capacidad de adaptación tal vez para vos sea una opción interesante mudarte, algo que a una persona con diferente energía astral no le cuadraría.

Pero nada de lanzarte de cabeza a la aventura, tomate tu tiempo. Buena suerte. Kirón

Para conectarse con Kirón escribirle a astrokiron@hotmail.com o a kiron.astros@facebook.com

